“La cultura vive un tiempo complejo”; opina Alejandro Brofft tras el cierre de Editoriales Era

Luego de 66 años de la publicación del primer libro de Ediciones Era, decidieron detener sus operaciones debido a, según informa la propia editorial, desplome en las ventas.

Este y otros problemas los vienen arrastrando desde la pandemia, ya que la red de librerías desapareció. Después de seis años sobreviviendo, decidieron tomar la decisión de suspender actividades.

“Ha sido un privilegio contar con ustedes para la difusión de los libros de Ediciones Era”, sentenció el comunicado de la editorial.

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