La desconfianza es un cáncer para el país; Leonardo Curzio opina sobre el “autosecuestro” de Nancy Nápoles
La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, provocó una erosión de la confianza, según el conductor Leonardo Curzio
La alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, provocó una erosión de la confianza, según el conductor Leonardo Curzio
Claudia Sheinbaum había dicho que no creía que Trump estuviera detrás de todos los señalamientos críticos a México.
Leonardo Curzio reflexiona sobre la desconexión entre la alta popularidad del gobierno y la compleja realidad nacional; señala que México vive en “dos pentagramas” distintos.
¿Por qué se nombró a una política y no a una especialista? El acomodo de Laura Itzel Castillo confirma la vieja práctica de convertir una institución que tiene poca importancia en un espacio de acomodo político.
México cuenta con una Secretaría de las Mujeres que no tiene titular, en medio de la crisis de feminicidios y desapariciones
Leonardo Curzio señala que México se encuentra entre “periodistas que lo exageran todo y un gobierno que todo lo niega”.