La desconfianza es un cáncer para el país; Leonardo Curzio opina sobre el “autosecuestro” de Nancy Nápoles

Después de que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, asegurara que la Fiscalía del Estado de México tiene propósitos políticos al señalarla de un supuesto “autosecuestro”, la polémica nuevamente embarga a Morena.

Y es que en opinión del conductor Leonardo Curzio, esto rompe cualquier equilibrio o certeza en el manejo de las instituciones y a la larga se convierte en un cáncer para México.

Aseguró que se trata de un tema bastante delicado, el cual ya le costó que su propio partido la echara. Sin embargo, ya provocó una erosión de la confianza.