Tres versiones del Gobierno y nadie explica quién vigila a Rubén Rocha; opina Hannia Novell

Las versiones sobre quién brinda seguridad a Rubén Rocha Moya siguen cambiando y han provocado cuestionamientos sobre la coordinación del Gobierno federal.

En apenas dos semanas se han dado tres explicaciones distintas sobre el resguardo del gobernador con licencia de Sinaloa, sin que hasta ahora exista una postura clara y definitiva.

Primero, desde Palacio Nacional se aseguró que el mandatario estatal había solicitado protección federal. Días después, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, corrigió la información y afirmó que la medida fue determinada por el Gabinete de Seguridad. Ahora, la nueva versión apunta a que Rocha Moya no cuenta con escoltas federales y que presuntamente es protegido por elementos de la Policía Estatal de Sinaloa.

Conoce la opinión completa en el siguiente video.