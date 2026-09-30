Doble nacionalidad y Ley Aduanera: los debates que llegan al Congreso

Adriana Sarur conversa con el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de su grupo parlamentario, sobre las preocupaciones de distintos sectores productivos ante las modificaciones propuestas a la Ley Aduanera que acompañan el Paquete Económico 2027.

Por su parte, Víctor Sánchez Baños entrevista a la diputada federal del PRI, Ana Isabel González, sobre la posición de su grupo parlamentario frente a la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Un análisis sobre dos de los temas que forman parte de la agenda legislativa y del debate público en el Congreso de la Unión.