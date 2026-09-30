Jorge Amílcar Olán: contratos millonarios, poder y los vínculos con los hijos de AMLO | Iván Alamillo

¿Cómo pasó Jorge Amílcar Olán de tener un negocio de azulejos en Tabasco a participar en contratos millonarios relacionados con medicamentos, el Tren Maya, el Tren Interoceánico y la refinería de Dos Bocas?

En entrevista, Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, analiza las investigaciones sobre el crecimiento empresarial de Olán, sus vínculos con Andy y Gonzalo López Beltrán y los contratos obtenidos por empresas relacionadas con él.

Entre los casos abordados están Romedic y sus contratos para medicamentos y materiales médicos, el suministro de balasto para obras ferroviarias y la adquisición de un predio cercano a Dos Bocas. También se revisan audios, documentos y señalamientos publicados por MCCI y Latinus, así como las acusaciones sobre posibles actos de corrupción y el supuesto papel de Olán como prestanombres, señalamientos que han sido objeto de controversia.

La conversación también aborda los reportes sobre la residencia de Olán en Suiza, la postura de la Fiscalía General de la República y las versiones sobre una posible investigación en Estados Unidos relacionada con Andy López Beltrán.

Iván Alamillo explica además los retos que enfrenta Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad para continuar con investigaciones sobre posibles actos de corrupción y rendición de cuentas del poder político.