Violencia ácida contra las mujeres: una agresión que destruye vidas y exige justicia

Las participantes explican que estas agresiones no se limitan a las lesiones físicas: también afectan la dignidad, la identidad, la salud emocional y el proyecto de vida de las víctimas. Rosa María Oviedo detalla que pueden involucrar ácidos y otras sustancias corrosivas o líquidos a altas temperaturas, mientras advierte sobre la existencia de una importante cifra negra de casos.

La conversación aborda casos emblemáticos, los obstáculos institucionales que enfrentan las víctimas y las diferencias en la legislación de las entidades federativas. Erika Castillo destaca la necesidad de protocolos y coordinación entre fiscalías, tribunales y servicios de salud, mientras Nelly Montealegre recuerda casos en los que la violencia escaló hasta provocar graves daños físicos.

Las magistradas coinciden en que enfrentar esta problemática requiere una respuesta preventiva, integral e interinstitucional. Además de sanciones, plantean fortalecer la legislación, los peritajes científicos, la atención psicológica y médica, así como garantizar una reparación integral que considere las cirugías, las afectaciones laborales y el impacto en el proyecto de vida de las víctimas.