Iturbide, la Independencia y la historia que nos contaron | Pedro J. Fernández

En esta conversación, Pedro J. Fernández, escritor, revisa algunos de los episodios y personajes que marcaron el proceso de independencia y plantea una reevaluación de la historia que se enseña y se conmemora.

El diálogo aborda las fechas tradicionales del 15 y 16 de septiembre y pone sobre la mesa el 28 de septiembre de 1821, día en que se firmó el Acta de Independencia, después de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. También se analiza el papel de Miguel Hidalgo, sus decisiones durante el inicio de la insurgencia y las distintas interpretaciones sobre sus objetivos políticos.

Pedro J. Fernández explica la trayectoria militar de Agustín de Iturbide, su transformación política, el Plan de Iguala y la alianza con Vicente Guerrero. La conversación recorre el Abrazo de Acatempan, los Tratados de Córdoba y la entrada del Ejército Trigarante a la capital en septiembre de 1821.

Finalmente, se aborda la etapa de Iturbide como emperador, su exilio, regreso y ejecución, así como las razones por las que, según Fernández, su figura terminó relegada de la narrativa histórica oficial. Una conversación para revisar los personajes, fechas y acontecimientos que dieron forma al nacimiento de México como nación independiente.