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Industria restaurantera: inflación, inseguridad y los retos después de la pandemia

La industria restaurantera enfrenta una nueva etapa después de la pandemia de COVID, marcada por cambios en los hábitos de consumo, mayores costos y desafíos para un sector que depende en gran medida del trabajo manual.

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Por: Redacción adn Noticias

En esta conversación se analiza el impacto de la inflación en los precios de los alimentos y cómo el aumento de los costos de las materias primas termina reflejándose en los tickets de los restaurantes y en el consumo de los clientes.

También se aborda el impacto de la inseguridad y los cobros de piso en el sector restaurantero. La percepción de inseguridad puede modificar los hábitos de los consumidores, reducir las visitas a los establecimientos y generar mayores costos para los negocios.

Un análisis sobre la evolución de los restaurantes después de la pandemia y los retos que enfrenta una industria clave para la economía y el empleo.

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