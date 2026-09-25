Industria restaurantera: inflación, inseguridad y los retos después de la pandemia

En esta conversación se analiza el impacto de la inflación en los precios de los alimentos y cómo el aumento de los costos de las materias primas termina reflejándose en los tickets de los restaurantes y en el consumo de los clientes.

También se aborda el impacto de la inseguridad y los cobros de piso en el sector restaurantero. La percepción de inseguridad puede modificar los hábitos de los consumidores, reducir las visitas a los establecimientos y generar mayores costos para los negocios.

Un análisis sobre la evolución de los restaurantes después de la pandemia y los retos que enfrenta una industria clave para la economía y el empleo.