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¿Está en riesgo el grado de inversión de México? Deuda, déficit e inversión nacional

¿Está en riesgo el grado de inversión de México? Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, analiza los factores que observarán las calificadoras en torno a la deuda pública, el déficit y el Paquete Económico 2027.

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Por: Redacción adn Noticias

En esta conversación se aborda también la importancia de impulsar la inversión doméstica, que representa alrededor del 70% de la inversión en México, y la necesidad de generar condiciones para que las empresas mexicanas inviertan y contribuyan al crecimiento económico.

Además, Víctor Manuel Herrera explica las fortalezas de México para conservar el grado de inversión, entre ellas que la deuda pública se financia principalmente en pesos y dentro del país, y destaca los retos que enfrenta la economía para fortalecer la inversión y el crecimiento.

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