¿Está en riesgo el grado de inversión de México? Deuda, déficit e inversión nacional

En esta conversación se aborda también la importancia de impulsar la inversión doméstica, que representa alrededor del 70% de la inversión en México, y la necesidad de generar condiciones para que las empresas mexicanas inviertan y contribuyan al crecimiento económico.

Además, Víctor Manuel Herrera explica las fortalezas de México para conservar el grado de inversión, entre ellas que la deuda pública se financia principalmente en pesos y dentro del país, y destaca los retos que enfrenta la economía para fortalecer la inversión y el crecimiento.