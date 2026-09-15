Cuba al límite: crisis económica, éxodo y la fragilidad de un régimen | Roberta Lajous

En esta entrevista, Roberta Lajous, ex embajadora de México en Cuba, analiza las reformas económicas impulsadas por el gobierno cubano y las dificultades para construir una economía capaz de sostenerse sin los subsidios que durante décadas recibió de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela.

¿Por qué las aperturas económicas no han logrado consolidar una clase media? ¿Puede Cuba atraer inversión extranjera bajo su actual modelo político? La falta de confianza, el control gubernamental sobre las instituciones y la posibilidad de revertir las reformas representan algunos de los principales obstáculos.

La conversación también aborda la fragilidad del régimen, la falta de espacios para la oposición política, la situación de los presos políticos y el impresionante fenómeno de despoblación que ha transformado la estructura demográfica del país.

Además, se analiza la relación de México con Cuba, la ayuda humanitaria, el papel de Estados Unidos y las incertidumbres sobre el futuro político y económico de la isla.

Un análisis sobre la crisis cubana y los desafíos que enfrenta el país para construir un futuro con mayor estabilidad, confianza y oportunidades.