Economía mexicana: bajo crecimiento, más deuda y el reto financiero de Pemex | Sergio Negrete

Negrete señala que el crecimiento económico ha sido limitado en los últimos años y destaca la importancia de aumentar la productividad y generar mayor riqueza para lograr una reducción sostenible de la pobreza. También aborda el papel de los programas sociales y la necesidad de que estén acompañados por una economía con mayor capacidad de crecimiento.

La conversación profundiza en el incremento de la deuda pública, el costo financiero que enfrenta México y los riesgos asociados a una eventual pérdida de confianza de los mercados. Además, se analiza el déficit fiscal y el impacto que una posible reducción en la calificación crediticia tendría sobre el financiamiento del país.

Finalmente, Sergio Negrete examina la situación de Pemex y cuestiona la estrategia de apoyos y transferencias públicas a la empresa, así como el papel de la refinación y proyectos como Dos Bocas. Un análisis sobre las decisiones económicas que enfrenta México y los desafíos para sus finanzas públicas.