Leonardo Curzio: economía parada y crisis institucional

El país se encuentra en un punto crítico, con una economía parada que exige ideas frescas y urgentes para reactivarse, sumado a un contexto de graves problemas de seguridad que apenas comienzan a recibir una atención más profunda, como se celebra con los movimientos en Michoacán . Sin embargo, en medio de esta urgencia, persisten dos elementos institucionales que resultan fatales para el país en el mediano y largo plazo.

Por un lado, la zozobra institucional generada por el uso del sistema de justicia y las estructuras de gobierno para enfrentar a los críticos de la administración, lo que es calificado como una “pésima idea” que socava la confianza. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en lugar de legitimarse como garante de la legalidad, se percibe cada vez más como una “correa de transmisión del poder político”, perdiendo su autonomía y afectando el balance republicano.

La distracción política

A esta situación crítica, que debería absorber “todo el tiempo, atención y talento de la jefa del Estado”, se añade una decisión política que desvía recursos y enfoque: la propuesta de meter la Revocación de Mandato a la mitad del sexenio.

La ciudadanía eligió a Claudia Sheinbaum para que “gobernara”, no para que viviera, como ocurrió con el presidente anterior, en una campaña permanente de más de tres años.

La idea de introducir la Revocación de Mandato en las elecciones intermedias es vista como una forma de subvertir el juego democrático, cuyo único efecto real es poner a la presidenta en el centro de una nueva campaña política. Los países se gobiernan con disciplina y enfoque, no se limitan a hacer campaña, y esta distracción puede tener un alto costo en el manejo de la economía y la seguridad.

