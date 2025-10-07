inklusion.png Sitio accesible
Leonardo Curzio: ¿Quién mueve los hilos? el misterio de los encapuchados en CDMX

La violencia de los encapuchados en el 2 de octubre y otras marchas clave levanta sospechas. ¿por qué el gobierno de la CDMX no los detiene?

Publicado por: Leonardo Curzio

La jefa de gobierno cuestiona la identidad y el objetivo de los grupos encapuchados que siembran el caos en las manifestaciones. Sin embargo, la persistencia y la selectividad de estos actos violentos sugieren que las respuestas están más cerca de lo que parece, tal vez, incluso, dentro del círculo del poder.

La incógnita de los grupos violentos

La reciente pregunta de la jefa de gobierno sobre quiénes son los encapuchados que generan disturbios en las marchas de la Ciudad de México es pertinente. Todos fuimos testigos de la violencia que escalaron durante la conmemoración del 2 de octubre , golpeando negocios y confrontando a la policía.

No obstante, estos grupos actúan de forma recurrente y sospechosamente selectiva. Los hemos visto en el Día Internacional de la Mujer , en las protestas de Ayotzinapa, en las manifestaciones contra la gentrificación y, recientemente, destrozando la UNAM.

La gran interrogante es la inacción del gobierno de la CDMX. ¿Cómo es posible que estos porros actúen con tanta impunidad y regularidad sin ser identificados ni neutralizados por las autoridades?

La llamativa selectividad de los disturbios

La teoría de un control político se refuerza al contrastar eventos. Es difícil creer que en un país donde la influencia de la 4T es tan vasta, exista un grupo político que pague por estas agresiones sin que el gobierno capitalino lo detecte.

La sospecha se dispara cuando se recuerda el mitin masivo que organizó la jefa de gobierno el domingo reciente: en esa concentración, ni un solo encapuchado ni un solo disturbio apareció. Cero.

No es necesario afirmar que el gobierno controla directamente a estos grupos, pero sí que existe una notoria falta de esfuerzo por encontrar la respuesta. Una búsqueda seria en las oficinas de la capital podría revelar la red que mueve a estos agitadores y la selectividad con la que atacan marchas específicas. La respuesta a quiénes son podría estar, literalmente, al alcance de la mano de la jefa de gobierno.

