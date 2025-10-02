inklusion.png Sitio accesible
Leonardo Curzio: cuando las reformas constitucionales amenazan la república

El abuso de las reformas constitucionales para “avasallar a particulares” pone en peligro el Estado de Derecho y el principio fundamental de la democracia.

Publicado por: Leonardo Curzio

Las mayorías tienen límites: no pueden utilizar su capacidad para quitar derechos o legislar de forma específica para “fastidiar” a un individuo o grupo. Realizar esto marca el momento en que se abandona la lógica republicana y se incurre en prácticas de autocratización.

Que dice la Ley de Amparo promovida
¡Mexicanos sin protección! Así afectará a la población la Ley de Amparo impulsada por el Gobierno

El Gobierno de Claudia Sheinbaum promovió una nueva Ley de Amparo que expertos en la materia señalan que atenta contra los Derechos Humanos de los mexicanos.

Democracia y la no eternidad de las mayorías

La democracia se basa en la circulación de las élites (o poliarquía ). Se recuerda que las mayorías no son eternas; el pueblo tiene el derecho intrínseco de cambiar la composición del poder. Por ello, las reglas fundamentales de la convivencia, el acceso al poder, y la Constitución deben mantenerse constantes e inalterables por intereses pasajeros.

El endurecimiento del régimen ocurre precisamente cuando las mayorías en el poder manipulan esas reglas para su beneficio o para perseguir a adversarios. Este cambio de reglas por capricho transforma una República en una autocracia.

La autocratización como riesgo de gobierno

El proceso de autocratización se define claramente: sucede cuando las mayorías utilizan sus facultades para cambiar las reglas fundamentales de la convivencia para fines punitivos o de control. La crítica central es la violación de las normas fundamentales a través de reformas constitucionales diseñadas para perseguir a particulares. La defensa de los derechos de las personas y la estabilidad de las reglas son pilares esenciales para evitar el deslizamiento hacia un régimen que no respeta los límites impuestos por la propia República.

