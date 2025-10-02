Leonardo Curzio: cuando las reformas constitucionales amenazan la república

Las mayorías tienen límites: no pueden utilizar su capacidad para quitar derechos o legislar de forma específica para “fastidiar” a un individuo o grupo. Realizar esto marca el momento en que se abandona la lógica republicana y se incurre en prácticas de autocratización.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Democracia y la no eternidad de las mayorías

La democracia se basa en la circulación de las élites (o poliarquía ). Se recuerda que las mayorías no son eternas; el pueblo tiene el derecho intrínseco de cambiar la composición del poder. Por ello, las reglas fundamentales de la convivencia, el acceso al poder, y la Constitución deben mantenerse constantes e inalterables por intereses pasajeros.

El endurecimiento del régimen ocurre precisamente cuando las mayorías en el poder manipulan esas reglas para su beneficio o para perseguir a adversarios. Este cambio de reglas por capricho transforma una República en una autocracia.

La autocratización como riesgo de gobierno

El proceso de autocratización se define claramente: sucede cuando las mayorías utilizan sus facultades para cambiar las reglas fundamentales de la convivencia para fines punitivos o de control. La crítica central es la violación de las normas fundamentales a través de reformas constitucionales diseñadas para perseguir a particulares. La defensa de los derechos de las personas y la estabilidad de las reglas son pilares esenciales para evitar el deslizamiento hacia un régimen que no respeta los límites impuestos por la propia República.