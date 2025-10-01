Adán Augusto se tropieza con la lengua a la hora de hablar de los millones que recibió entre 2023 y 2024

Una nueva tormenta política azota al senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández , tras revelaciones sobre su patrimonio y presuntos vínculos con el crimen organizado en Tabasco, desatando una controversia que lo pone en aprietos.

La fortuna de Adán Augusto López

La polémica se intensificó con la difusión de información sobre millonarias transferencias que no habrían sido reportadas en sus declaraciones patrimoniales como servidor público. Se habla de ingresos que ascenderían a 79 millones de pesos recibidos entre 2023 y 2024 de empresas privadas, justo mientras ostentaba cargos de alto nivel.

López Hernández ha defendido la legalidad de su patrimonio, atribuyendo los ingresos a actividades privadas como la venta de ganado, herencias y honorarios notariales, y negando la omisión de estos ante las autoridades fiscales. No obstante, documentos oficiales y su propia declaración ante el Senado reflejan cifras considerablemente menores, generando serias dudas sobre la transparencia de sus finanzas. Esta discrepancia ha levantado sospechas de evasión fiscal y enriquecimiento inexplicable, presionando a la Función Pública y al SAT para realizar una investigación a fondo.

“La Barredora”

Otro frente abierto es su presunto nexo con el grupo criminal conocido como “La Barredora” en Tabasco. El escándalo se centra en su decisión de nombrar a Hernán Bermúdez Requena , señalado como líder de dicha red dedicada al narcomenudeo y la extorsión, como secretario de Seguridad Pública durante su gubernatura.

Aunque el senador se ha deslindado de las actividades ilícitas de Bermúdez Requena y asegura que su nombramiento dio resultados positivos en materia de seguridad en su momento, la relación con un personaje ahora bajo investigación federal y órdenes de aprehensión lo coloca en una posición sumamente delicada. Las acusaciones sugieren que el exsecretario de Gobernación no solo lo nombró, sino que, como notario, habría ayudado a la familia de Bermúdez a registrar empresas.