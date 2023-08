El premio doble que podría conseguir Lionel Messi si se corona con el Inter de Miami en la Leagues Cup

Con una carrera llena de éxitos y logros sobresalientes, Lionel Messi sigue haciendo historia y estableciendo nuevos objetivos para sí mismo. El reconocido futbolista argentino ha encontrado un nuevo desafío en el Inter de Miami, equipo en el que ha dejado una huella imborrable desde el pasado mes de julio. Ahora, Messi tiene la oportunidad de conseguir un premio doble si logra coronarse con el equipo en la Leagues Cup 2023.

La noche del pasado miércoles 16 de agosto, Messi alcanzó un nuevo hito al llevar al Inter de Miami a su primera final en la corta historia del club, que fue fundado en 2018. Con un espectacular desempeño en el partido ante Philadelphia (1-4), Lionel Messi demostró una vez más su habilidad y liderazgo en la cancha. Además de su aporte goleador, ha sido fundamental para llevar al equipo a la clasificación para la Concacaf Champions League 2024.

Messi podría alcanzar a Alves como jugador con más títulos

El próximo sábado 19 de agosto, en un emocionante enfrentamiento ante el Nashville SC, Messi tendrá la oportunidad de añadir otro título a su impresionante colección. Si el Inter de Miami logra alzarse con el trofeo de la Leagues Cup 2023, Messi igualará a Dani Alves como el jugador con más títulos en la historia del fútbol. En la actualidad, Lionel Messi suma 43 títulos en su carrera, considerando tanto los logros con clubes como con la Selección Argentina . Dani Alves ostenta 44 títulos, una ventaja que Messi podría eliminar con una victoria en la final.

Sin embargo, la historia detrás de los títulos de Messi y Alves ha generado cierta controversia. Algunas fuentes no consideran oficial el Campeonato del Nordeste que Dani Alves ganó en 2002. A pesar de ello, Lionel Messi está a punto de igualar y superar a Alves en el ránking histórico de títulos, consolidando aún más su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Si bien el sábado es una oportunidad única para Lionel Messi de lograr este récord histórico, el camino no termina ahí. En caso de no conseguir la victoria en la Leagues Cup , Messi tendría una nueva oportunidad en la semifinal de la US Open Cup, programada para el 24 de agosto. Sin importar el resultado, está claro que Messi continúa desafiándose a sí mismo y buscando nuevos logros que lo coloquen en lo más alto del fútbol mundial.

