Esto te pasaría si te niegas a ser funcionario de casilla en las elecciones 2024

Para el 2024 se celebrarán elecciones federales en México y por este motivo el INE ya está iniciando el procedimiento para seleccionar a los funcionarios de casilla, quienes jugarán un papel importante para asegurar la transparencia y honestidad del proceso electoral de este año.

Desde diciembre del pasado, previo a las elecciones, el Consejo General del INE determina los colaboradores que asumirán los roles específicos durante el 2 de junio y en este caso se determinó que las personas nacidas en marzo y abril serán convocadas como funcionarios de casilla.

Es de suma importancia motivar e incentivar la participación ciudadana y que así formen parte en la toma de decisiones de nuestro país. pic.twitter.com/5b85Rn620c — Presidenta del Consejo General del INE (@Presidencia_INE) February 27, 2024

¿Qué pasa si no te presentas como funcionario de casilla durante las elecciones 2024?

Los funcionarios de casilla asumen roles específicos dentro de la mesa electoral en las elecciones 2024 y usualmente se componen en:



Un presidente de la mesa directiva de casilla



Un secretario



Dos escrutadores



Tres suplentes generales

Así, cada puesto juega un papel importante para llevar las elecciones de 2024 y el conteo de votos de forma correcta, desempeñando roles específicos para velar por el correcto desarrollo de este importante proceso electoral. Cabe recordar que los nombramientos son dados por el INE.

Sin embargo, si fuiste elegido como funcionario de casilla y además participaste en las simulaciones del INE, debes saber que existe ninguna sanción si no participas en el proceso electoral y solamente se recorrerá el orden de los cargos. No obstante, si aun así no se acompletan los funcionarios se elegirá a los electores del inicio de la fila.

En México el INE no establece ninguna sanción si decides no participar como funcionario de casilla, sin embargo, debes saber que es importante participar ya que una vez teniendo el conocimiento de tus funciones es complicado capacitar a los electores en unos minutos para llevar a cabo las elecciones 2024.

😲 En 95 días se elegirán 20 mil 079 cargos locales, entre ellos, 8 gubernaturas y una Jefatura de Gobierno de la #CDMX. ⏱️ ¡Que no se te pase! #Vota2DeJunio 🗳️ pic.twitter.com/yDCdlBnWg8 — @INEMexico (@INEMexico) February 27, 2024

