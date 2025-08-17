Así puedes consultar los resultados del ECOEMS 2025, para el ingreso a la UNAM y el IPN

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) 2025 es el proceso oficial de asignación para quienes buscan ingresar a instituciones como la UNAM y el IPN en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Para que no tengas dudas, en adn40 te explicamos cómo y cuándo consultar los resultados, qué documentos necesitas, las diferencias de ingreso en estas universidades y recomendaciones finales.

¿Cuál es el portal oficial para consultar los resultados del ECOEMS 2025?

El portal oficial para conocer los resultados del Proceso de Asignación es www.miderechomilugar.gob.mx. Ahí se publica la Gaceta Electrónica de Resultados, que contiene la lista de aspirantes con su número de folio, la opción educativa asignada y, en el caso de la UNAM e IPN, el número de aciertos obtenidos en el examen de admisión.

Es importante evitar páginas no oficiales para no poner en riesgo tus datos personales y consultar siempre la información en el sitio autorizado. Los resultados estarán disponibles en línea a partir del martes 19 de agosto.

¿Qué necesito para consultar mis resultados del ECOEMS 2025?

Para acceder a tus resultados se requieren dos datos fundamentales:



El folio que aparece en tu Comprobante de Registro

Tu CURP, que debe coincidir con la registrada en el sistema

Ambos elementos son indispensables para identificar tu asignación dentro de la Gaceta Electrónica. Se recomienda anotar tu folio por separado y guardarlo en un lugar seguro, ya que es el identificador principal durante todo el proceso. Sin estos datos, no será posible consultar el resultado de tu asignación.

¿Cuáles son los pasos para consultar los resultados del ECOEMS 2025?

Primero, ingresa al portal desde un navegador actualizado

Después, busca la sección de resultados y localiza la Gaceta Electrónica correspondiente

Una vez ahí, introduce tu folio para identificar la opción educativa asignada

En caso de haber elegido la UNAM o el IPN, también aparecerá el número de aciertos obtenidos en el examen. Revisa con atención las instrucciones de inscripción, donde se detallan fechas, horarios y requisitos específicos para concluir tu ingreso.

¿Qué diferencias hay en el ingreso a la UNAM y el IPN respecto a otras instituciones?

A diferencia de instituciones como el CONALEP, COLBACH o DGETI, que permiten el acceso directo sin examen, tanto la UNAM como el IPN exigen la presentación de una prueba de admisión. El resultado depende directamente del puntaje obtenido en ese examen.

Además, una vez asignado un lugar en estas universidades, no se permite realizar cambios de plantel o de sistema. Por ello, es fundamental prepararse para cumplir con los requisitos académicos y administrativos que cada institución solicita.

Consejos para consultar y no perder tu lugar en el ECOEMS 2025

Ten a la mano tu folio y CURP antes de ingresar al portal

Revisa con frecuencia el correo electrónico que registraste, ya que ahí recibirás notificaciones oficiales

Prepara con anticipación documentos como certificado de secundaria, acta de nacimiento y CURP

¿Por qué algunos perros tienen mayor esperanza de vida que otros? UNAM responde [VIDEO] En promedio, la esperanza de vida de los perros gigantes van de los siete a los 10 años, mientras que la de los chicos oscila entre los 15 y los 18

Cumplir con los plazos es esencial. Si no completas tu inscripción en las fechas indicadas, tu asignación podría ser cancelada, como lo establece el reglamento de cada institución.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.