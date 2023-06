¿Cuánta energía eléctrica consume cada electrodoméstico, según la CFE?

Disminuye tu pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta ola de calor 2023 y conoce cuáles son los aparatos electrodomésticos de tu casa que consumen más energía para poder ahorrar y evitar lastimar tu billetera cada bimestre, más ahora que las personas no quieren salir de su hogar debido a las altas temperaturas.

¿Cuánta energía eléctrica consume cada aparato de mi casa, según la CFE?

De acuerdo con la CFE, en nuestros hogares tenemos aparatos que aunque son silenciosos, consumen mucha energía, y si quieres evitar que tu recibo de electricidad salga tan alto cada mes debes evitar utilizarlos para ahorrar un poco.

-Según la CFE, el refrigerador es el “rey” de los electrodomésticos que consume energía. Ya que representa el 30% de la energía eléctrica mensual.

Y es que los viejos refrigeradores son altos consumidores de energía eléctrica . Tampoco se recomienda dejar el refrigerador cerca de la estufa, porque consume más energía.

-En segunda posición se encuentra la televisión, ya que es capaz de consumir hasta un 12% de energía eléctrica. La CFE recomienda cámbialo por uno ahorrador, como los actuales pantalla plana delgados y apagarlos cuando las recámaras estén vacías.

-La lavadora también es una gran consumidora y se ubica en la tercera posición, pues representa poco más del 11% del consumo eléctrico de los hogares.

Se exhorta a las personas a colocar solo cargas llenas para lavar y no cargas pequeñas, porque se lavará muchas veces y se consumirá más energía y más agua. Además es recomendable lavar en frío en vez de poner el agua caliente, porque esto hará que consumas más energía eléctrica.

-¿Pasas mucho tiempo en la computadora? Ojo porque este dispositivo consume el 7,4% de energía eléctrica, pero esto depende del tiempo de uso que esté conectado.

-La secadora se encuentra en la quinta posición, ya que representa un consumo de 3.3 % de energía en el hogar.

¿Cómo puedo ahorrar energía?

Muchas personas tienen la costumbre de no desenchufar los electrodomésticos que no ocupan, lo que ocasiona que muchos, aunque no se ocupen, consuman energía. El dejar encendidos los focos por toda la casa también es una de las acciones que cobran factura a la hora de pagar la luz, según la CFE.

Para ahorrar consumo de energía y por ende dinero, la CFE también recomienda comprar aparatos con etiqueta ecológica que son certificados en el ahorro energético.

Además, la CFE recomienda aprovechar lo mejor posible la energía natural, manteniendo nuestras ventanas con una buena iluminación y trabajando en una arquitectura interior que permita la circulación de luz. Es por ello que es importante trabajar o estudiar en los lugares donde entra más luz.

