Así es el nuevo fraude con diablitos y deuda en recibo de luz de CFE

Tengan cuidado con estas ratas!!!!!! Llego a mi domicilio tocando fuerte que iban a cortar la luz por un adeudo de $208 pero que si le daba para el refresco no la cortaban, cuando claramente no tenemos adeudo, mi mamá sin saber dejo que abrieran el medido y salen con que tiene ",diablito” para querer chingar más $dinero!!! Andan aquí en la colonia Plan de Ayala calle Altamirano, lo reconocí porque ya lo habían quemado, no traen ni un documento, le eche a los marinos y enseguida se fueron