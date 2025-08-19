Mi Derecho, Mi Lugar 2025: Fechas de registro extemporáneo para quienes no se quedaron en la UNAM o IPN

Este martes 19 de agosto 2025 la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó los resultados del nuevo modelo Mi derecho, Mi Lugar, mecanismo que sustituyó este año al examen COMIPEMS para el ingreso a bachillerato de los jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

No obstante, para aquellos que no participaron en la convocatoria de febrero de 2025 y/o no obtuvieron un lugar en las preparatorias del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se abrirá un registro extemporáneo.

Mi Derecho, Mi Lugar: ¿Cuándo es la inscripción extemporánea para bachillerato?

Después de que este martes ambas instituciones educativas dieran a conocer los resultados del examen de ingreso del Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (ECOEMS), el secretario de Educación, Mario Delgado , informó que para que “nadie se quede sin escuela”, se abrirá un registro extemporáneo del 21 al 28 de agosto 2025.

#SEPInforma🗞️ | Publicamos los resultados de ingreso al bachillerato #MiDerechoMiLugar en la Zona Metropolitana del Valle de México. Con este nuevo modelo educativo, el 97.41 por ciento de los aspirantes fue asignado a una de sus tres primeras opciones. 🏫📚



¿Cómo hacer el registro en Mi Derecho, Mi Lugar en agosto 2025?

Para aquellos interesados en inscribirse de forma extemporánea deberán hacerlo en la página miderechomilugar.gob.mx . La SEP indicó que las opciones se asignarán por orden de registro. Es decir, por orden de entrada al sitio, por lo que debes tomar tus precauciones y entrar lo más temprano posible para contar con más alternativas.

“Primero en registrarte, primero en elegir”, se lee en una infografía publicada en la cuenta de X.

Las y los aspirantes podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas, así como realizar su preinscripción directa a la opción educativa que mejor se adapte a sus intereses.

Mi Derecho, Mi Lugar 2025: ¿Cómo funcionó el proceso de asignación a preparatoria?

Si consideras que hubo algún error en tus resultados o simplemente para resolver cualquier otra duda, puedes comunicarte a Educatel para recibir orientación.



En CDMX: 55 3601 7599

República mexicana: 800 288 6688

