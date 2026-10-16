Teatro del Pueblo de la Feria de Querétaro 2026: estos son los conciertos gratis con tu entrada, día por día

Quien planea la salida a la feria de noviembre ya puede revisar el calendario de cada noche, aunque antes conviene conocer cuánto cuesta ir a la Feria de Querétaro 2026 en familia. De acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Querétaro, organizadora del evento, el Teatro del Pueblo de la Feria de Querétaro 2026 programa 17 funciones entre el 12 y el 30 de noviembre con conciertos gratis para quien ya tenga su entrada general a la Feria Internacional Ganadera Querétaro.

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¿Qué artistas se presentan en el Teatro del Pueblo de la Feria de Querétaro 2026 día por día?

Según la cartelera oficial de la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2026, difundida en su cuenta oficial de Instagram, el Teatro del Pueblo abre el 12 de noviembre con una lista de 17 funciones:

Jueves 12: Bronco

Viernes 13: Gabito Ballesteros

Sábado 14: artista sorpresa

Domingo 15: Remmy Valenzuela

Martes 17: Lucha Libre (CMLL)

Miércoles 18: Pancho Barraza

Jueves 19: Matute

Viernes 20: Polymarch

Sábado 21: Gloria Trevi

Domingo 22: Conjunto Primavera

Martes 24: Las Guerreras K-Pop

Miércoles 25: Enjambre y Kinky

Jueves 26: La Arrolladora Banda El Limón

Viernes 27: El Trono de México

Sábado 28: Ha*Ash

Domingo 29: Alameños de la Sierra

Lunes 30: artista sorpresa

No todo es música: el martes 17 es de Lucha Libre (CMLL) y las noches del 14 y del 30 quedan reservadas para un artista sorpresa que los organizadores aún deben anunciar. Quien quiera ver a un nombre en particular debe esperar el anuncio antes de comprar transporte o alojamiento para esas dos fechas.

La cartelera oficial no incluye el horario de inicio de cada función. Sí consta que el cierre de actividades y de venta de bebidas alcohólicas en el Teatro del Pueblo es a la 1:30 de la madrugada, según lo confirmó el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, en la presentación de la feria.

¿Cuánto cuesta entrar y cómo llegar a la Feria Internacional Ganadera Querétaro?

El boleto general cuesta 100 pesos por persona y da acceso a los conciertos del Teatro del Pueblo sin pago extra, según los organizadores. Los lunes la entrada baja a la mitad, de acuerdo con la Secretaría de Turismo del estado y la Unión Ganadera Regional. Niñas y niños menores de un metro de estatura, adultos mayores, personas con discapacidad y menores inscritos en programas del DIF no pagan boleto. El estacionamiento cuesta 100 pesos.

El transporte público tiene una ruta gratuita de Qrobús desde el Centro Cultural Gómez Morin hasta el EcoCentro Expositor, de lunes a miércoles de 11:00 a 00:30 horas y de jueves a domingo de 11:00 a 1:30 horas. La Agencia de Movilidad del estado también habilita el Taxi de Ruta a 25 pesos por pasajero.

La cartelera oficial también anuncia la venta de boletos en boletcenter.com, con cargo por servicio, y puntos de venta en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez (Avenida Constituyentes esquina Sierra de Zimapán S/N, Villas del Sol) y en UpEntertainment Center (Avenida 5 de Febrero 8200, Zona Industrial Benito Juárez, 76120).

La cartelera no precisa el costo ni si el acceso al teatro va incluido, por lo que conviene confirmarlo en los canales oficiales antes de comprar. El Palenque se paga por separado y sus boletos dependen del artista, como en el caso de Grupo Firme, que abrió una segunda fecha en el Palenque de la Feria de Querétaro 2026 para el sábado 28 de noviembre. Para el servicio nocturno de ese recinto hay unidades especiales de Qrobús a las 2:30 de la madrugada.

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