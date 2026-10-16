Exámenes de la vista gratis en Pachuca, Hidalgo: colonias y fechas de octubre para conseguir lentes a mitad de precio

Unos lentes rayados, un armazón que ya no ajusta o una graduación con la que cada vez cuesta más ver bien, son molestias que muchas veces dejamos pasar, sobre todo cuando comprar otros lentes representa un gasto difícil de cubrir. Ante esto, durante octubre, las familias de Pachuca, Hidalgo, tendrán una oportunidad de cuidar su vista con exámenes gratuitos y lentes a mitad de precio.

Este apoyo forma parte de “Pachuca ve mejor”, un programa impulsado por la Fundación María Elena Moreno (FMEM), representada por Benjamín Rico, que busca acercar la atención visual a las colonias de la ciudad.

La primera jornada ya se realizó en Bosques del Peñar y, a lo largo del mes, la iniciativa continuará llegando a otros puntos de la capital hidalguense.

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¿En qué colonias de Pachuca habrá exámenes de la vista gratis?

La campaña continuará durante dos miércoles más de octubre, con las siguientes fechas:

21 de octubre: San Cayetano

San Cayetano 28 de octubre: colonia Felipe Ángeles

Por ahora, no se han dado a conocer los domicilios ni horarios de las jornadas del 21 y 28 de octubre, por lo que conviene consultar las publicaciones de la Fundación antes de acudir.

¿Cómo conseguir lentes a mitad de precio en Pachuca?

De acuerdo con la información difundida sobre el programa, la Fundación María Elena Moreno y la persona beneficiaria cubren el precio en partes iguales. Esto significa que cada una aporta el 50% del costo total.

Sin embargo, todavía no se ha publicado una lista de precios ni de los modelos disponibles, así que vale la pena preguntar por las opciones antes de elegir.

¿Qué necesitas para solicitar el examen gratuito?

Hasta el momento, la Fundación no ha anunciado requisitos de documentación, límites de edad ni un procedimiento de inscripción.

Por ello, antes de asistir conviene confirmar si necesitas registrarte, qué lentes participan en el apoyo y cuánto tiempo tardaría su entrega.

¿Dónde consultar las próximas jornadas de salud visual en Pachuca?

Durante la presentación de “Pachuca ve mejor”, Benjamín Rico explicó que el programa nació de escuchar a las familias y conocer las dificultades que enfrentan para cubrir gastos cotidianos, entre ellos la compra de lentes.

De hecho, su intención es que este apoyo llegue a las más de 400 colonias de Pachuca, aunque por ahora solo se han anunciado las primeras jornadas.

Si tu colonia todavía no aparece en el calendario, puedes seguir las publicaciones de la Fundación María Elena Moreno y de Benjamín Rico en Facebook para conocer las próximas fechas, sedes y horarios.

“Ver bien significa poder leer, trabajar, estudiar, manejar y realizar mejor nuestras actividades de todos los días. Muchas veces unos lentes se dejan para después porque existen otras prioridades en la economía familiar y por eso decidimos buscar una forma de hacerlos más accesibles”, concluyó Rico durante el arranque del programa.

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