Últimas jornadas de Fiestas de Octubre 2026: estos son los días entre semana en que Mi Tren funciona hasta la 1:00 de la madrugada y los horarios de Mi Macro

Así como el servicio nocturno de 10 pesos que opera hasta las 3:00 en la Feria de Pachuca, Guadalajara también alarga la noche en la recta final de su celebración. De acuerdo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y la Secretaría de Transporte de Jalisco, las Fiestas de Octubre 2026 tienen jornadas entre semana con Mi Tren y Mi Macro en horario extendido.

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¿Qué días entre semana funciona Mi Tren hasta la 1:00 en las Fiestas de Octubre 2026?

Las Líneas 1, 2 y 3 de Mi Tren operan hasta la 01:00 de la madrugada los viernes, sábados y domingos de celebración. A ese esquema se sumaron diez jornadas entre semana: lunes 5, martes 6 y jueves 8 de octubre, miércoles 14 y jueves 15, martes 20 y jueves 22, miércoles 28 y jueves 29, además del lunes 2 de noviembre. Para otro evento con movilidad especial en estos días, revisa el transporte especial para los conciertos del Alfeñique en Toluca.

De esas diez fechas, seis siguen vigentes desde hoy: jueves 15, martes 20, jueves 22, miércoles 28, jueves 29 y lunes 2 de noviembre. Las cuatro restantes, del 5, 6, 8 y 14 de octubre, ya pasaron. Si piensas ir a un concierto entre semana, ubica tu día en esta lista antes de decidir cómo regresas.

El Siteur indica en su sitio que Mi Tren opera de forma habitual de 05:00 a 23:00 horas. Con la ampliación, el servicio se extiende dos horas en las fechas señaladas, lo que cambia el plan de regreso para quien sale tarde del Auditorio.

El calendario oficial de las fiestas va del 2 de octubre al 2 de noviembre, así que el lunes 2 de noviembre coincide con la última jornada de la celebración. Los datos publicados no precisan la hora de la última salida por estación, por lo que conviene llegar con margen a la parada.

¿Cuáles son los horarios de Mi Macro en las Fiestas de Octubre 2026?

En Mi Macro, las últimas salidas de la Troncal T01 y de la Complementaria C01 de Mi Macro Periférico, así como de las terminales de Mi Macro Calzada, son a las 00:15 horas. Es decir, el servicio cierra 45 minutos antes que Mi Tren, que llega hasta la 01:00.

Además, el Siteur habilita las rutas R06B, con destino a San Esteban, en Zapopan, y R05B, hacia El Castillo, en El Salto. Las unidades salen de la lateral de Periférico Norte, en el cruce con avenida Mariano de la Bárcena, a las 22:30, 23:00, 23:30 y 00:00 horas.

Las fuentes oficiales difundidas no aclaran si el horario de las 00:15 aplica igual todos los días de la celebración. Si cierras la noche después de esa hora, el tren es la opción que queda disponible hasta la 01:00 en las fechas ampliadas.

Anota las fechas del 20, 22, 28 y 29 de octubre y el 2 de noviembre, porque son los días entre semana que quedan con Mi Tren hasta la 1:00. Confirma el horario en los canales del Siteur antes de salir, porque las notas oficiales no detallan la última salida por estación.

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