Toluca activa transporte especial para conciertos del Alfeñique 2026 desde el 14 de octubre

Quien planea ir a la explanada del Mercado Juárez a ver a Caifanes ya tiene una alternativa para no manejar, en un esquema parecido al de el Qrobús de 30 pesos que operó para el Festival Pulso GNP en Querétaro. De acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento de Toluca, el transporte especial en Toluca incluye el Alfeñique Bus y el servicio de regreso para los conciertos del Alfeñique 2026.

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¿Cómo funciona el transporte especial en Toluca para los conciertos del Alfeñique?

El Alfeñique Bus tiene dos rutas de acercamiento hacia la explanada del Mercado Juárez: una sale del Centro de Toluca y otra de Galerías Toluca. En el Estado de México también se propone que las máquinas de reciclaje den saldo de transporte, pero esa iniciativa aún no opera y no aplica a este servicio particular que estará disponible desde el 14 de octubre.

Para quienes llegan en auto, el Ayuntamiento recomienda dejar el vehículo en estacionamientos del Centro o de Galerías Toluca y abordar desde ahí el Alfeñique Bus. La medida busca reducir el tráfico alrededor de la sede, que concentra a miles de personas en cada concierto.

Los autobuses de excursión que llegan de otros estados tienen una regla distinta. Deben estacionarse en Las Torres y sus pasajeros caminan hacia la explanada del Mercado Juárez desde ese punto.

@ayuntamientodetolucamx 🏵️🎶 En #Toluca la fiesta del #Alfeñique también se trata de llegar bien a casa. Por segundo año, el alcalde Ricardo Moreno pone en marcha ¡Súbale! Hay lugares, un sistema de movilidad integral para quienes disfruten los conciertos de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026. 🚌 Habrá servicio desde la Terminal de Autobuses y el Alfeñique Bus conectará distintos puntos de la ciudad con el Mercado Juárez. ♬ sonido original - ayuntamientodetolucamx

¿Cómo se regresa de los conciertos del Alfeñique en Toluca?

El regreso funciona con el servicio ¡Súbale! Hay lugares, que el alcalde Ricardo Moreno puso en marcha por segundo año con base en la Terminal de Autobuses de Toluca. Cada pasajero aborda en el andén que corresponde a su destino:

Andén 1, ruta verde: poniente y Zinacantepec, con Acahualco, Almoloya de Juárez y Santa María del Monte

Andén 2, ruta amarilla: sur de Toluca, con Capultitlán, Cacalomacán y San Felipe Tlalmimilolpan

Andén 3, ruta rosa: Xonacatlán, Lerma, Ocoyoacac, Temoaya y San Mateo Atenco

Andén 5, ruta morada: Calixtlahuaca, San Martín Totoltepec y San Pablo Autopan

Andén 10, ruta café: La Pila, Santiago Tianguistenco, Metepec y Tenancingo

Al terminar cada concierto, la calle Isidro Fabela, en sentido norte a sur, queda solo para peatones. El director general de Gobierno, Mario Medina, explicó que el objetivo es dirigir a los asistentes a la Terminal y evitar que busquen transporte en las calles cercanas a la explanada.

El comunicado oficial no informa horarios de operación ni tarifa del Alfeñique Bus, por lo que conviene revisar los canales del Ayuntamiento antes de salir. El gobierno municipal también anunció cámaras de reconocimiento facial, drones y operativos coordinados, con la meta de repetir el saldo blanco de 2025.

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