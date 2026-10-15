Salario de $11 mil pesos y nueve meses de experiencia profesional en Hidalgo: requisitos y fecha límite para aplicar al programa de auditores

Encontrar el primer empleo mientras estudias no siempre es fácil, especialmente cuando te piden experiencia que todavía no has tenido oportunidad de adquirir. Por eso, si cursas los últimos dos años de una carrera en una universidad pública de Hidalgo o acabas de egresar, el programa Jóvenes Auditores Regionales 2027 puede ser una buena opción para comenzar tu vida profesional, con una remuneración de 11 mil pesos mensuales durante nueve meses.

Esta iniciativa fue lanzada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y difundida en Hidalgo por la Secretaría de Contraloría, encabezada por Álvaro Bardales. En esta edición se contemplan 64 lugares en todo el país, aunque las contrataciones dependerán del presupuesto disponible para 2027.

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¿Quiénes pueden participar en Jóvenes Auditores 2027?

De acuerdo con la convocatoria oficial, no necesitas haber terminado la universidad para postularte, y solo debes cubrir estos requisitos:

Edad: tener entre 20 y 25 años al 1 de marzo de 2027

tener entre 20 y 25 años al 1 de marzo de 2027 Promedio: mínimo de 8.5

mínimo de 8.5 Escolaridad: cursar los últimos dos años de la carrera o ser recién egresado en proceso de titulación

cursar los últimos dos años de la carrera o ser recién egresado en proceso de titulación Institución: estudiar o haber egresado de una universidad pública

estudiar o haber egresado de una universidad pública Nacionalidad: mexicana

mexicana Disponibilidad: participar durante los nueve meses del programa

En cuanto a las carreras, pueden participar estudiantes y egresados de:

Arquitectura

Planeación Urbana o afín

Ingeniería Civil

Contaduría Pública

Actuaría o afín

¿Cuánto pagan y cómo será el trabajo?

Según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las personas seleccionadas comenzarán en marzo de 2027 y recibirán 11 mil pesos mensuales, cantidad que incluye los impuestos aplicables.

Durante nueve meses podrán adquirir experiencia en auditorías, supervisión de obras públicas y revisión del uso de recursos gubernamentales.

Además, el programa ofrece horarios flexibles para no afectar los estudios. Los participantes deberán acudir al menos una vez por semana a una contraloría estatal o municipal, mientras que los demás días podrán realizar actividades a distancia, según lo acordado.

Sin embargo, las contrataciones dependerán del presupuesto disponible para 2027.

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Antes de comenzar el trámite, prepara los siguientes documentos, tal como establece la convocatoria:

Identificación oficial vigente: INE o pasaporte en formato PDF

INE o pasaporte en formato PDF Currículum: con datos personales, CURP, promedio, trayectoria académica y habilidades. Debe estar firmado y rubricado en todas sus hojas con tinta azul y digitalizado en PDF

con datos personales, CURP, promedio, trayectoria académica y habilidades. Debe estar firmado y rubricado en todas sus hojas con tinta azul y digitalizado en PDF Comprobante de estudios: constancia, historial académico, tira de materias o carta de pasante, con calificaciones y promedio, en PDF por ambos lados

Paso a paso para inscribirte en Jóvenes Auditores 2027

El registro se realiza por internet y consta de cinco pasos:

Completa el formulario en el registro oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Prepara tus documentos y verifica que estén completos y en formato PDF Envía los archivos a asesor-dgfr4@buengobierno.gob.mx o asesor-dgfr6@buengobierno.gob.mx Escribe en el asunto: “Registro JAR 2027 – Hidalgo – Nombre completo” Espera la confirmación: la dependencia tiene hasta 10 días hábiles para confirmar la recepción y asignarte un folio

Recuerda que el trámite es completamente gratuito y que llenar el formulario no garantiza obtener uno de los lugares disponibles.

¿Cuál es la fecha límite para participar?

De acuerdo con la información difundida por la Contraloría de Hidalgo, el plazo para registrarse en Jóvenes Auditores Regionales 2027 se amplió hasta el 16 de noviembre de 2026.

Aunque la convocatoria nacional original establecía el 12 de octubre como fecha límite, distintas instituciones públicas ya han difundido el nuevo plazo.

Si tienes dudas sobre el registro, puedes escribir a asesor-dgfr7@buengobierno.gob.mx o asesor-dgfr9@buengobierno.gob.mx.

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