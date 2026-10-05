Entregarán pagos de Beca Rita Cetina durante 11 días en octubre

La penúltima entrega de pagos de la Beca Rita Cetina está por caer a las tarjetas de los beneficiarios de secundarias públicas y corresponde al bimestre septiembre-octubre, por lo que si quieres saber qué día puedes disponer de tu dinero, en adn Noticias te decimos las fechas.

De acuerdo con lo establecido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la entrega de pagos se realizará a partir del lunes 5 y hasta el viernes 16 de octubre.

Lunes 5 de octubre: A y B

Martes 6 de octubre: C

Miércoles 7 de octubre: D, E y F

Jueves 8 de octubre: G

Viernes 9 de octubre: H, I, J, K y L

Lunes 12 de octubre: M

Martes 13 de octubre: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 14 de octubre: R

Jueves 15 de octubre: S

Viernes 16 de octubre: T, U, V, W, X, Y y Z

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¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

Las familias beneficiadas con la Beca Rita Cetina recibirán un monto de mil 900 pesos, así como 700 pesos adicionales por cada estudiante que la conforme.

¡Tenemos nuevo #CalendarioDePagos de la Beca #RitaCetina de secundaria!



Checa las redes del coordinador nacional, @Julio_LeonT, y entérate de los detalles. 👇 https://t.co/90LcOiKdut — BecasBenito (@BecasBenito) October 5, 2026

¿Cuáles son los requisitos para tener la Beca Rita Cetina?

Tener una hija, hijo o menor a su cuidado inscrito en una escuela primaria o secundaria pública de modalidad escolarizada

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal

¿Qué documentos se necesitan?

CURP de la madre, padre o tutor

Identificación oficial del tutor

Comprobante de domicilio

CURP de la alumna o alumno

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

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