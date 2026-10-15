El balneario de Hidalgo que abre las 24 horas para nadar de noche en aguas termales a 36° entre nogales: cuánto cuesta entrar y cómo llegar desde CDMX

En Ixmiquilpan, Hidalgo, se encuentra el Parque Acuático Dauthi, un balneario rodeado de nogales y con aguas termales abierto las 24 horas. Sus visitantes pueden llegar de día, de tarde o de noche e incluso pasar la noche en una de sus cabañas o en el camping del lugar.

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¿Cuáles son los principales atractivos del Parque Acuático Dauthi?

Este parque acuático tiene albercas de aguas termales de hasta 36 grados, un chapoteadero, áreas verdes, tobogán, zona de campamento y cabañas, en un entorno rodeado de nogales.

Además, el parque cuenta con los siguientes servicios, según consigna México Desconocido:

Tienda, baños, regaderas y vestidores

Palapas, asadores y áreas verdes

Restaurante y bar

Wi-Fi

Renta de casas de campaña

Criadero de tilapia

Un dato importante es que el espacio es pet friendly, de manera que las familias pueden ir acompañadas de sus mascotas.

Según una publicación en el Facebook oficial del parque, la entrada cuesta $100 pesos y la quinta persona de cada grupo entra gratis. No obstante, se recomienda confirmar de manera directa con el lugar antes de ir.

¿Cómo llegar al Parque Acuático Dauthi desde la CDMX?

El parque está en la carretera Humedades–El Tablón s/n, en el Barrido, Ixmiquilpan. Según Google Maps, desde la Ciudad de México se debe completar un trayecto de 154 kilómetros, que demanda entre 2 h 10 min y 3 h 30 min, por las carreteras México 85D y México 85. La ruta, según la misma fuente, es la siguiente:

Salir por Eje Central Lázaro Cárdenas hacia Avenida Insurgentes Norte, en Vallejo: unos 13 minutos (4.7 km).

Seguir por la México 85D y la México–Pachuca (México 85) rumbo a Belisario Domínguez, ya en territorio hidalguense: es el tramo más largo, con 2 h 13 min (149 km).

Tomar la carretera El Tephe hasta el parque: 3 minutos (1 km).

Para informes, el teléfono es 772 199 0481.

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