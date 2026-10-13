Huracán Simón se fortalece a categoría 2; cambia su trayectoria hacia Sonora

Esta noche, Simon se intensificó a huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del occidente mexicano.

A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Simon, huracán se localizó aproximadamente a 135 kilómetros (km) al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 315 km al sur de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 6 km/h.

De acuerdo con el meteorólogo, Juan Espinosa Luna, el huracán Simon cambió de dirección hacia la península de Baja California con trayectoria hacia Los Cabos y La Paz, para luego seguir hacia Ciudad Obregón, Sonora.

El Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua mantiene la zona de prevención por efecto de los vientos del huracán en las Islas Marías, Nayarit; y de vigilancia por efecto de los vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa y Bahía Tempehuaya, ambas localidades en Sinaloa.

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Fuertes lluvias impactan costas mexicanas por huracán Simón

Durante la noche, el huracán Simon mantendrá un lento desplazamiento hacia el oeste y suroeste, cercano a las costas de Jalisco y Nayarit, por lo que el ingreso de humedad y la inestabilidad atmosférica propiciarán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Las precipitaciones podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas.

A este fonómeno se suma el ingreso de aire húmedo por la tormenta tropical Trudy al sur del Golfo de Tehuantepec en el sureste de México y la península de Yucatán, ocasionen lluvias puntuales fuertes sobre Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo.

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