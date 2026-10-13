Clima en México hoy 13 de octubre: Simón amenaza con lluvias muy fuertes y oleaje de hasta 3 metros

Las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje elevado marcarán el clima hoy en México; durante la jornada de este martes 13 de octubre de 2026, la tormenta tropical “Simón” permanecerá cerca de las costas de Nayarit y Sinaloa, mientras otros sistemas meteorológicos favorecerán más lluvias en gran parte del territorio nacional.

Cabe decir que el pronóstico advierte que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento, además de granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

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¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes hoy en México?

Conforme al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Sinaloa, la costa y el oeste de Nayarit, el noreste y sureste de Chihuahua, así como el norte y oeste de Durango.

También se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Jalisco, Michoacán, Colima, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. En la Ciudad de México y otras entidades del país podrían presentarse chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

¿Cómo afecta la tormenta “Simón” a las costas en México?

Simón mantendrá condiciones adversas en el Pacífico; para las costas de Sinaloa y Nayarit se pronostican vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 a 70 kilómetros por hora, y oleaje de 2 a 3 metros de altura.

En otros tramos costeros de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las olas podrían alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse lejos de árboles y anuncios durante las rachas fuertes y atender los avisos meteorológicos; ¿cómo está el clima en tu localidad y ya tomaste precauciones ante las lluvias? Te leemos en redes sociales de adn NOTICIAS.

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