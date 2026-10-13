La Tormenta Tropical Trudy mantiene en alerta a las costas mexicanas ante la posibilidad de que gane fuerza en los próximos días; su evolución en el océano Pacífico ya genera preocupación por las condiciones que podrían presentarse en el litoral.

El fenómeno mantiene bajo vigilancia a las autoridades y ha provocado medidas preventivas en Guerrero. ¿Qué está pasando en las costas y qué riesgos deben tomar en cuenta habitantes y turistas? En adn Noticias te contamos los detalles.

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⚠️ @SEMAR_mx informa cierre de puertos ante los efectos de la tormenta tropical #Trudy:



🌊 Océano Pacífico 🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Guerrero: Acapulco y Puerto Marqués.



🔴 Atiende las recomendaciones de las autoridades. Evita riesgos en actividades marítimas,… pic.twitter.com/U2chpvP5YZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 13, 2026

¿Qué puertos cerraron por la Tormenta Tropical Trudy?

Los puertos de Acapulco y Puerto Marqués, en Guerrero, cerraron a la navegación de embarcaciones menores a partir de las 15:00 horas del martes 13 de octubre, de acuerdo con avisos de las capitanías de puerto.

La medida también contempla suspender preventivamente las salidas de embarcaciones dedicadas a la pesca ribereña, las restricciones se establecieron ante las condiciones meteorológicas relacionadas con la Tormenta Tropical Trudy y se mantienen hasta nuevo aviso, según el reporte.

¿Dónde se encuentra la Tormenta Tropical Trudy?

En su aviso del martes 13 de octubre a las 15:00 horas, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó a Trudy a unos 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de mayor intensidad.

El organismo advirtió que el sistema podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán mayor durante los siguientes días; por ello, pidió a los habitantes de las zonas del suroeste y centro-oeste de México mantenerse atentos a su evolución.

La trayectoria y la intensidad previstas pueden cambiar, por lo que es importante consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y los avisos de las autoridades marítimas.

¿Cuándo se convertirá en huracán la tormenta tropical “Trudy”?

La Tormenta Tropical Trudy podría convertirse en huracán durante la noche del miércoles 14 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Además, el sistema podría intensificarse hasta alcanzar la categoría de huracán mayor el viernes 16 de octubre, aunque su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas.

La evolución de la Tormenta Tropical Trudy continuará bajo vigilancia durante los próximos días; mientras se actualiza su trayectoria e intensidad, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las restricciones portuarias para evitar riesgos en las costas de Guerrero.

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