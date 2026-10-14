El Pueblo Mágico al que llegas en tren desde CDMX por 80 pesos y que estrena festival de catrinas de barro en Día de Muertos

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Metepec, un Pueblo Mágico en el Estado de México, tendrá una actividad especial por el Día de Muertos: el festival CatrinArte, que reúne catrinas, arte del barro y tradiciones populares en las calles del municipio. Para llegar desde la Ciudad de México hay una opción en tren: el trayecto entre Metepec y la estación Observatorio del Tren Insurgente cuesta 80 pesos.

Aquí van los detalles del festival, el tren y sus tarifas.

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¿Qué es el festival Catrinarte y qué habrá en Metepec del 29 de octubre al 2 de noviembre?

Elisa Quijada, directora de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal de Metepec, explicó que Catrinarte llega por primera vez este año, con cinco jornadas que comienzan después del Festival Cultural Quimera. Según Quijada, el festival busca ayudar a preservar las tradiciones del Día de Muertos y darles lugar entre las actividades del municipio, y suma un corredor gastronómico y empresarial.

En la agenda figuran la exposición del maestro artesano Silvestre Sánchez, que se puede visitar hasta el 2 de noviembre, un espacio dedicado a la cultura de Oaxaca, estado invitado de esta edición, y la participación del ballet de Serguei Sokolov. El público también podrá ver el tradicional recorrido de catrinas por el centro de Metepec y el certamen Catrinarte, donde artesanas y artesanos del municipio muestran su trabajo.

¿Cómo llegar a Metepec en tren desde la CDMX y cuánto cuesta?

El Tren Insurgente va de la estación Observatorio, en la Ciudad de México, a Zinacantepec, y el recorrido hasta Toluca ronda la hora. Según el Gobierno de México, se conecta con el Metro (líneas 1 y 12), el Cablebús (línea 3), la RTP, el Cetram Observatorio y la terminal de autobuses Poniente.

Estas son las tarifas informadas al inaugurarse el tramo final, a comienzos de febrero de 2026:

Metepec –Observatorio: 80 pesos

–Observatorio: 80 pesos Toluca Centro–Observatorio: 90 pesos

Lerma–Observatorio: 70 pesos

Zinacantepec–Observatorio: 100 pesos

Entre las cuatro estaciones del Estado de México: 15 pesos

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