Puertos cerrados hoy domingo 11 de octubre ante el impacto del huracán “Simón” en el Pacífico mexicano

En unas cuantas horas, durante las primeras horas de este domingo 11 de octubre, se espera que el huracán Simón toque tierra en las costas del Pacífico mexicano, específicamente en las inmediaciones de Jalisco, Colima y Nayarit.
Ante esto, la Secretaría de Marina (Semar) ha cerrado algunos puertos del país para evitar accidentes y aquí en adn Noticias te contamos cuáles son estos.
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Puertos cerrados en el Pacífico mexicano hoy domingo 11 de octubre
Cerrado a embarcaciones menores
- Baja California: San Felipe, El Sauzal, Isla Cedros y Guerrero Negros
- Baja California Sur: Adolfo López Mateos y San Carlos
- Guerrero: Puerto Marqués
- Jalisco: Barra Navidad y Huanacaxtle
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
- Sinaloa: Teacapán
- Sonora: Bahía de Kino y Puerto Libertad
Cerrado a embarcaciones mayores
- Baja California: Golfo de Santa Clara
- Colima: Manzanillo
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
- Jalisco: Puerto Vallarta
- Nayarit: Puerto Nuevo Vallarta y San Blas
Es importante mencionar que estos puede cambiar con el pasar de las horas porque responde al avance del ciclón, así como a la entrada de algún otro fenómeno.
Alertas en el Pacífico mexicano ante la llegada del huracán “Simón”
Asimismo, con base en el Sistema de Alerta Temprana para ciclones tropicales (SIAT-CT), en las costas del Pacífico mexicano se activaron varias alertas debido al inminente impacto de Simón:
Alertas por “Ciclón Acercándose”
Alerta roja de peligro máximo
- Colima: centro, sur y oeste
- Jalisco: noroeste y suroeste
Alerta naranja de peligro alto
- Colima: norte
- Jalisco: centro y sureste
- Nayarit: centro, sur y oeste
Alerta amarilla de peligro medio
- Nayarit: este y norte
Alerta verde de peligro bajo
- Durango: sur
- Jalisco: norte
- Sinaloa: sur
Alerta azul por peligro muy bajo
- Durango: centro y oeste
- Sinaloa: centro y centro-sur
Alerta por “Ciclón Alejándose”
Alerta naranja por peligro alto
- Michoacán: suroeste
Alerta amarilla por peligro medio
- Michoacán: sur y sureste
Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón”
Asimismo, las autoridades informan que actualmente Simón se encuentra a 40 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.
Se espera que el huracán mantenga su intensidad, la cual es de categoría 4, mientras se acerca al occidente del país.
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