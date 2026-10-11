Puertos cerrados hoy domingo 11 de octubre ante el impacto del huracán “Simón” en el Pacífico mexicano

En unas cuantas horas, durante las primeras horas de este domingo 11 de octubre, se espera que el huracán Simón toque tierra en las costas del Pacífico mexicano, específicamente en las inmediaciones de Jalisco, Colima y Nayarit.

Ante esto, la Secretaría de Marina (Semar) ha cerrado algunos puertos del país para evitar accidentes y aquí en adn Noticias te contamos cuáles son estos.

Puertos en México Huracán "Simón" provoca cierres en varios puertos del país durante este domingo (Captura de pantalla | Semar)

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Puertos cerrados en el Pacífico mexicano hoy domingo 11 de octubre

Cerrado a embarcaciones menores

Baja California : San Felipe, El Sauzal, Isla Cedros y Guerrero Negros

: San Felipe, El Sauzal, Isla Cedros y Guerrero Negros Baja California Sur : Adolfo López Mateos y San Carlos

: Adolfo López Mateos y San Carlos Guerrero : Puerto Marqués

: Puerto Marqués Jalisco : Barra Navidad y Huanacaxtle

: Barra Navidad y Huanacaxtle Michoacán : Lázaro Cárdenas

: Lázaro Cárdenas Sinaloa : Teacapán

: Teacapán Sonora: Bahía de Kino y Puerto Libertad

Cerrado a embarcaciones mayores

Baja California : Golfo de Santa Clara

: Golfo de Santa Clara Colima : Manzanillo

: Manzanillo Michoacán : Lázaro Cárdenas

: Lázaro Cárdenas Jalisco : Puerto Vallarta

: Puerto Vallarta Nayarit: Puerto Nuevo Vallarta y San Blas

Es importante mencionar que estos puede cambiar con el pasar de las horas porque responde al avance del ciclón, así como a la entrada de algún otro fenómeno.

Alertas en el Pacífico mexicano ante la llegada del huracán “Simón”

Asimismo, con base en el Sistema de Alerta Temprana para ciclones tropicales (SIAT-CT), en las costas del Pacífico mexicano se activaron varias alertas debido al inminente impacto de Simón:

Alertas por “Ciclón Acercándose”

Alerta roja de peligro máximo

Colima : centro, sur y oeste

: centro, sur y oeste Jalisco: noroeste y suroeste

Alerta naranja de peligro alto

Colima : norte

: norte Jalisco: centro y sureste

centro y sureste Nayarit: centro, sur y oeste

Alerta amarilla de peligro medio

Nayarit: este y norte

Alerta verde de peligro bajo

Durango : sur

: sur Jalisco : norte

: norte Sinaloa: sur

Alerta azul por peligro muy bajo

Durango : centro y oeste

: centro y oeste Sinaloa: centro y centro-sur

Alerta por “Ciclón Alejándose”

Alerta naranja por peligro alto

Michoacán: suroeste

Alerta amarilla por peligro medio

Michoacán: sur y sureste

Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón”

Asimismo, las autoridades informan que actualmente Simón se encuentra a 40 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Se espera que el huracán mantenga su intensidad, la cual es de categoría 4, mientras se acerca al occidente del país.

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