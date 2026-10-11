Huracán “Simón”, frente frío 2 y Rachel aumentan las lluvias en varios estados hoy domingo 11 de octubre

Las lluvias seguirán en la mayor parte del país durante este domingo 11 de octubre debido al inminente impacto del huracán Simón, los remanentes de Rachel, así como el ingreso del frente frío número 2.

No obstante, de acuerdo al pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la principal alerta para este día es el huracán Simón, ya que se encuentra muy cerca de tocar las costas de Jalisco, por lo que provocará fuertes lluvias en los estados colindantes.

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Lista de estados donde lloverá hoy domingo 11 de octubre

Las autoridades mexicanas informan que estos son los estados con lluvias durante este domingo:

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias

Colima

Jalisco (costa, este y oeste)

Lluvias intensas con puntales torrenciales

Nayarit (sur)

Lluvias muy fuertes con puntales intensas

Michoacán (oeste)

Lluvias fuertes con puntales muy fuertes

Baja California (norte y centro)

(norte y centro) Sinaloa (centro y sur)

(centro y sur) Chiapas (este y sur)

Chubascos con lluvias puntales fuertes

Sonora (norte)

(norte) Durango (oeste)

(oeste) Guanajuato (este)

(este) Querétaro (sur)

(sur) Estado de México (norte)

(norte) Guerrero (oeste)

(oeste) Puebla (suroeste y sureste)

(suroeste y sureste) Veracruz (sur)

(sur) Oaxaca (noroeste y sur)

(noroeste y sur) Tabasco (oeste y sur)

(oeste y sur) Yucatán (norte)

(norte) Quintana Roo (norte y centro)

Intervalos de chubascos

Baja California Sur

Chihuahua

Zacatecas

Tamaulipas

Hidalgo

Morelos

Tlaxcala

Ciudad de México

Campeche

¿Dónde se encuentra el huracán Simón hoy domingo? Trayectoria EN VIVO

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta las 07:00 horas (tiempo local), el huracán Simón se encuentra a 95 kilómetros de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Avanza a 240 kilómetros por hora (km/h) y con rachas de 295 Km/g, mientras sigue su camino hacia el nor-noroeste.

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