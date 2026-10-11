Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” que está cerca de tocar las costas del Pacífico mexicano

¿Va a seguir lloviendo este domingo 11 de octubre? La respuesta es sí, ya que el huracán Simón sigue avanzando y está unas horas de impactar en las costas del Pacífico mexicano, especialmente entre las costas de Nayarit, Jalisco y Colima.

Es por eso que en adn Noticias te mostramos cómo avanza este ciclón que provoca fuertes lluvias en varios estados durante este día:

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¿Dónde lloverá en el país a causa del huracán “Simón” este domingo?

De acuerdo al pronóstico del tiempo, estos son los estados más afectados ante el avance de Simón:

Jalisco

Norte

Centro

Valles

Costa-Sierra Occidental

Costa Sur

Sierra de Amula

Lagunas

Sur

Sureste

Ciénega

Altos Sur

Altos Norte

Colima

Norte

Oeste

Centro

Este

Sur

Michoacán

Lerma

Chapala

Bajío

Purépecha

Pátzcuaro-Zirhuén

Cuitzeo

Oriente

Tierra Caliente

Tepalcatepec

Infiernillo

Costa

Nayarit

Sierra

Centro

Costa Sur

Sur

Puertos cerrados en México hoy 11 de octubre por huracán “Simón”

Por otro lado, estos son los puertos que permanecen cerrados en el país no sólo por el huracán Simón, sino por los remansos de la tormenta Rachel, así como de otros fenómenos naturales en el golfo de México:

Puertos cerrados en el Pacífico mexicano

Cerrado a embarcaciones menores

Baja California : San Felipe, El Sauzal, Isla Cedros y Guerrero Negros

: San Felipe, El Sauzal, Isla Cedros y Guerrero Negros Baja California Sur : Adolfo López Mateos y San Carlos

: Adolfo López Mateos y San Carlos Guerrero : Puerto Marqués

: Puerto Marqués Jalisco : Barra Navidad y Huanacaxtla

: Barra Navidad y Huanacaxtla Michoacán : Lázaro Cárdenas

: Lázaro Cárdenas Sinaloa : Teacapán

: Teacapán Sonora: Bahía de Kino y Puerto Libertad

Puertos en México Huracán "Simón" provoca cierres en varios puertos del país durante este domingo (Captura de pantalla | Semar)

Cerrado a embarcaciones mayores

Baja California : Golfo de Santa Clara

: Golfo de Santa Clara Colima : Manzanillo

: Manzanillo Michoacán : Lázaro Cárdenas

: Lázaro Cárdenas Jalisco : Puerto Vallarta

: Puerto Vallarta Nayarit: Puerto Nuevo Vallarta, San Blas

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