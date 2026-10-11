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¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: lluvias y paseo dominical afectan al transporte este 11 de octubre
/México/Nota

Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” que está cerca de tocar las costas del Pacífico mexicano

“Simón” se encuentra muy cerca de las costas de Manzanillo, Colima, así como de Cabo Corrientes, Jalisco; se prevé que impacte en las próximas horas

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Va a seguir lloviendo este domingo 11 de octubre? La respuesta es sí, ya que el huracán Simón sigue avanzando y está unas horas de impactar en las costas del Pacífico mexicano, especialmente entre las costas de Nayarit, Jalisco y Colima.

Es por eso que en adn Noticias te mostramos cómo avanza este ciclón que provoca fuertes lluvias en varios estados durante este día:

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¿Dónde lloverá en el país a causa del huracán “Simón” este domingo?

De acuerdo al pronóstico del tiempo, estos son los estados más afectados ante el avance de Simón:

Jalisco

  • Norte
  • Centro
  • Valles
  • Costa-Sierra Occidental
  • Costa Sur
  • Sierra de Amula
  • Lagunas
  • Sur
  • Sureste
  • Ciénega
  • Altos Sur
  • Altos Norte

Colima

  • Norte
  • Oeste
  • Centro
  • Este
  • Sur

Michoacán

  • Lerma
  • Chapala
  • Bajío
  • Purépecha
  • Pátzcuaro-Zirhuén
  • Cuitzeo
  • Oriente
  • Tierra Caliente
  • Tepalcatepec
  • Infiernillo
  • Costa

Nayarit

  • Sierra
  • Centro
  • Costa Sur
  • Sur

Puertos cerrados en México hoy 11 de octubre por huracán “Simón”

Por otro lado, estos son los puertos que permanecen cerrados en el país no sólo por el huracán Simón, sino por los remansos de la tormenta Rachel, así como de otros fenómenos naturales en el golfo de México:

Puertos cerrados en el Pacífico mexicano

Cerrado a embarcaciones menores

  • Baja California: San Felipe, El Sauzal, Isla Cedros y Guerrero Negros
  • Baja California Sur: Adolfo López Mateos y San Carlos
  • Guerrero: Puerto Marqués
  • Jalisco: Barra Navidad y Huanacaxtla
  • Michoacán: Lázaro Cárdenas
  • Sinaloa: Teacapán
  • Sonora: Bahía de Kino y Puerto Libertad
Puertos en México Huracán "Simón" provoca cierres en varios puertos del país durante este domingo (Captura de pantalla | Semar)

Cerrado a embarcaciones mayores

  • Baja California: Golfo de Santa Clara
  • Colima: Manzanillo
  • Michoacán: Lázaro Cárdenas
  • Jalisco: Puerto Vallarta
  • Nayarit: Puerto Nuevo Vallarta, San Blas

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