Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” que está cerca de tocar las costas del Pacífico mexicano

¿Va a seguir lloviendo este domingo 11 de octubre? La respuesta es sí, ya que el huracán Simón sigue avanzando y está unas horas de impactar en las costas del Pacífico mexicano, especialmente entre las costas de Nayarit, Jalisco y Colima.
Es por eso que en adn Noticias te mostramos cómo avanza este ciclón que provoca fuertes lluvias en varios estados durante este día:
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¿Dónde lloverá en el país a causa del huracán “Simón” este domingo?
De acuerdo al pronóstico del tiempo, estos son los estados más afectados ante el avance de Simón:
Jalisco
- Norte
- Centro
- Valles
- Costa-Sierra Occidental
- Costa Sur
- Sierra de Amula
- Lagunas
- Sur
- Sureste
- Ciénega
- Altos Sur
- Altos Norte
Colima
- Norte
- Oeste
- Centro
- Este
- Sur
Michoacán
- Lerma
- Chapala
- Bajío
- Purépecha
- Pátzcuaro-Zirhuén
- Cuitzeo
- Oriente
- Tierra Caliente
- Tepalcatepec
- Infiernillo
- Costa
Nayarit
- Sierra
- Centro
- Costa Sur
- Sur
Puertos cerrados en México hoy 11 de octubre por huracán “Simón”
Por otro lado, estos son los puertos que permanecen cerrados en el país no sólo por el huracán Simón, sino por los remansos de la tormenta Rachel, así como de otros fenómenos naturales en el golfo de México:
Puertos cerrados en el Pacífico mexicano
Cerrado a embarcaciones menores
- Baja California: San Felipe, El Sauzal, Isla Cedros y Guerrero Negros
- Baja California Sur: Adolfo López Mateos y San Carlos
- Guerrero: Puerto Marqués
- Jalisco: Barra Navidad y Huanacaxtla
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
- Sinaloa: Teacapán
- Sonora: Bahía de Kino y Puerto Libertad
Cerrado a embarcaciones mayores
- Baja California: Golfo de Santa Clara
- Colima: Manzanillo
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
- Jalisco: Puerto Vallarta
- Nayarit: Puerto Nuevo Vallarta, San Blas
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