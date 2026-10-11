Humberto Peña, director general de la Corenadr, sobre por qué conviene comprar nochebuenas de Xochimilco: “Está adaptada al clima, a la temperatura y tiene mayor duración”

La venta de nochebuenas, para los casos en los que no se producen en los hogares, en la Ciudad de México arranca cada año a finales de noviembre, y antes de llevar una a tu casa conviene saber de dónde viene. Meses atrás, Humberto Peña, director general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) capitalina, resumió la ventaja de las plantas locales: “La planta que se produce en Xochimilco y Tláhuac está adaptada al clima, a la temperatura y tiene mayor duración”.

Esa adaptación tiene una explicación sencilla en el cuidado de las plantas: las nochebuenas capitalinas pasan meses en cultivo, desde la primavera hasta diciembre, bajo el clima de la capital. Sin embargo, en los mercados conviven con plantas que llegan de estados de clima más cálido, como Michoacán y Morelos, que deben trasladarse y acostumbrarse a un clima distinto al de su origen.

En tanto, la producción local se concentra en San Luis Tlaxialtemalco, los barrios de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatlalpan, San Juan Ixtayopan y Santiago Tulyehualco, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina. Comprar directamente en esas zonas te permite preguntar al productor cuándo y cómo se cultivó la planta antes de llevártela.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde comprar nochebuenas de Xochimilco en la CDMX?

Durante la temporada 2025, la Sedema difundió un mapa interactivo con alrededor de 240 productores y nueve mercados y puntos de venta en la capital. Entre los espacios de venta directa figuraron el Mercado de Flores Madreselva, el Palacio de la Flor, el Mercado de Flores Cuemanco, Acuexcomatl, Campo 7 y Cuemanquito, además de las zonas productoras de San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco.

Flor de Nochebuena Fotografía ilustrativa. (Getty Images/Constantine Johnny)

Los horarios variaron según cada mercado, por lo que conviene revisarlos antes de ir. Las autoridades capitalinas aún no han publicado el mapa ni los puntos de venta para la temporada 2026.

¿Cuánto cuesta una nochebuena de Xochimilco y cómo identificarla?

En la temporada 2025, los productores de Xochimilco ofrecieron macetas de cuatro, cinco y seis pulgadas a precios de entre 90 y 120 pesos, según el tamaño. Además del rojo tradicional, hubo ejemplares amarillos, rosas y jaspeados. Los precios de 2026 todavía no se conocen.

Para distinguir la planta local, ese mismo año las nochebuenas de Xochimilco comenzaron a venderse con un sello distintivo con una nochebuena blanca que garantiza su origen. Si no lo encuentras, pregunta directamente al vendedor dónde se cultivó.

De acuerdo con la Sedema, en 2025, 216 productores de Xochimilco y Tláhuac cultivaron 1.8 millones de nochebuenas en 29.6 hectáreas, la cifra más alta en cinco años, y vendieron el 91.3 % de esa producción.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.