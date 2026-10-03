Si tu casa se pone oscura en otoño, estas son las plantas de interior que sí aguantan poca luz (y las que conviene no comprar)

La llegada del otoño acorta los días y reduce la luz natural que entra a muchas casas, sobre todo a recámaras, pasillos y salas que dan a patios interiores. Si ese es tu caso, las especies que mejor se adaptan pueden ser la sansevieria o lengua de suegra, el potus o teléfono, la zamioculca y la aspidistra. Las cuatro toleran ambientes con poca luz y requieren pocos cuidados, un dato que puede funcionarte como un truco para tu hogar.

Sin embargo, no todas las plantas de interior populares resisten esas condiciones. De acuerdo con el Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Oregón, la cinta o malamadre y la peperomia requieren luz brillante indirecta, mientras que el ficus elástica necesita luz brillante. Por eso, Heather Stoven, horticultora de esa institución, recomienda elegir la planta en función del sitio donde vivirá: “Asegúrate de comprar según el lugar. Eso ayudará a resolver muchos problemas que pueden aparecer más adelante”.

En tanto, que una planta tolere la poca luz no significa que crezca igual que junto a una ventana. Brittnay Haag, educadora en Horticultura de la Extensión de la Universidad de Illinois, explica que estas especies “también son menos exigentes: crecen más lento y necesitan menos agua”. A su vez, el potus conserva el follaje en rincones oscuros, aunque sus variedades con manchas claras tienden a perderlas.

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¿Cada cuánto regar las plantas de interior en otoño?

En cuanto al cuidado de las plantas, con menos luz y temperaturas más bajas, el sustrato tarda más en secarse, así que el exceso de agua se vuelve el principal riesgo.

Planta de interior. Sansevieria, lengua de suegra o espada de San Jorge (Crédito: Unsplash)

Stoven advierte que regar de más mata más plantas que regar de menos, porque provoca pudrición de raíz: “Hay muy poco que hacer una vez que una planta tiene pudrición de raíz”.

Antes de regar: mete el dedo en la tierra hasta la segunda falange o levanta la maceta; si se siente ligera, necesita agua.

Sansevieria, zamioculca y aspidistra: deja secar por completo el sustrato entre un riego y otro.

Potus: sustrato apenas húmedo, nunca saturado.

Macetas: usa siempre recipientes con agujeros de drenaje para que el agua no se acumule.

¿Dónde colocar las plantas de interior para protegerlas del frío del otoño?

En esta temporada conviene alejar las macetas de ventanas heladas, calefactores y corrientes de aire, porque los cambios bruscos de temperatura las estresan. Si tu casa tiene ventanas orientadas al norte, ahí la luz es baja, el sitio natural para estas cuatro especies.

Evita, además, moverlas de lugar con frecuencia. Si ya tienes un ficus elástica, cambiarlo de sitio a cada rato puede provocar la caída de sus hojas; lo ideal es dejarlo cerca de la ventana más luminosa de la casa.

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA) clasifica la sansevieria y el potus como tóxicas para perros y gatos, por lo que conviene colocarlas fuera de su alcance. La aspidistra, en cambio, figura como no tóxica, lo que la convierte en la opción más segura para un rincón oscuro en hogares con mascotas.

Antes de comprar, observa cuánta luz recibe el lugar donde pondrás la planta: esa revisión te ahorrará dinero y macetas vacías.

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