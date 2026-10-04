El Festival de Cine de Morelia 2026 tendrá funciones gratis para ver desde tu casa: así puedes entrar a Nuestro Cine MX del 16 al 25 de octubre

Michoacán se prepara para recibir a cineastas y curiosos del cine mexicano del 16 al 25 de octubre, cuando Morelia vive su cita anual con la pantalla grande. Esta vez el plan no exige boleto de avión ni caminar entre salas: el Festival de Cine de Morelia 2026 suma funciones virtuales gratuitas, un formato que le conviene al público que, como el que revisa iniciativas pensadas para personas mayores -por ejemplo las nuevas oportunidades laborales para adultos mayores en Baja California Sur-, prefiere planes que no obliguen a salir de casa.

A través de Nuestro Cine MX, la plataforma pública del Instituto Mexicano de Cinematografía, cualquier persona con una cuenta gratis entra a ver parte de la programación desde su sala. De acuerdo con el propio sitio de la plataforma, el catálogo es “mayormente gratuito” y solo pide crear una cuenta sin costo para entrar, sin cobro alguno por el registro.

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¿Qué es el Festival de Cine de Morelia y qué trae esta edición 2026?

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) llega a su 24ª edición y se consolida como la cita más seguida del cine mexicano. La programación incluye 96 títulos entre la Sección Michoacana, cortometrajes, documentales y largometrajes nacionales, con la inauguración la noche del 16 de octubre con la cinta “Campeón gabacho”, de Jonás Cuarón.

El gran momento de esta edición será el regreso de Guillermo del Toro a Morelia, donde el festival proyectará “El laberinto del fauno” en una Gran Gala por los 20 años de la cinta, con la presencia del propio director. La sede principal se mantiene en Morelia, con sedes como Cinépolis Morelia Centro, el Teatro Mariano Matamoros y el Centro Cultural Clavijero, además de actividades en Pátzcuaro.

Lo que distingue a esta edición es el componente virtual y gratuito, dirigido a quien no puede viajar a Michoacán durante esos diez días. El festival transmite una selección de su programación a través de Nuestro Cine MX, de forma que el público de cualquier estado del país accede a parte de la cartelera del FICM sin pagar transporte, hospedaje ni boleto de función.

Esta posibilidad no reemplaza la experiencia presencial, con galas, alfombra roja y masterclasses, pero sí abre una puerta real para quien solo quiere ver cine de calidad sin salir de casa. Es, en los hechos, la forma más accesible de seguir el festival más conocido del país.

¿Cómo te registras gratis en Nuestro Cine MX para ver las funciones del FICM 2026?

El registro en Nuestro Cine MX toma solo unos minutos y no pide ningún pago. Estos son los pasos que marca la propia plataforma:

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La plataforma funciona en varios dispositivos, lo que facilita verla desde la televisión o el celular sin instalar programas complicados. Es compatible con computadoras con sistema Windows o macOS, con televisiones con Android TV y con celulares o tabletas con iOS y Android actualizados. Esto permite que una persona vea la función en la sala de su casa con la misma comodidad que tendría en una butaca de cine.

El catálogo de Nuestro Cine MX reúne largometrajes, cortometrajes y series, con más de la mitad del contenido disponible sin costo todo el año, no solo durante el festival, una lógica de acceso gratuito parecida a la que ya ofrecen los Clubes INAPAM con actividades gratis para adultos mayores en todo el país. También existen opciones de renta o de suscripción premium para quien busque títulos adicionales, pero ese pago nunca es un requisito para entrar a las funciones gratuitas ligadas al FICM 2026.

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