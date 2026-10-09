Pensionados cobrarán noviembre antes de tiempo: el depósito cae el jueves 29 de octubre y el aguinaldo llega días después

Miles de jubilados y pensionados recibirán su dinero antes de lo habitual al cierre de este mes. El pago de pensión ISSSTE de noviembre 2026 se depositará el jueves 29 de octubre, de acuerdo con el calendario de pagos del ISSSTE 2026.

Según el comunicado oficial del ISSSTE en gob.mx, publicado el 8 de enero de 2026, las fechas de depósito están definidas para todo el año. El régimen del Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es el que determina quién recibe la gratificación.

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¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE de noviembre y diciembre 2026?

El calendario oficial coloca el depósito de noviembre antes del cierre de octubre, con fecha jueves 29 de octubre de 2026. Es decir, el pago de ese mes se adelanta unos días respecto al inicio de noviembre. Para el resto del año, el instituto publicó estas fechas:

Octubre: miércoles 30 de septiembre

Noviembre: jueves 29 de octubre

Diciembre: viernes 27 de noviembre

Cada mes de pensión se cubre con un depósito que cae antes de que inicie el periodo. Por eso el pago de diciembre llega el 27 de noviembre, unos días antes de que arranque el último mes del año. El comunicado no explica el criterio de cada fecha, solo las enlista.

El depósito de diciembre llegará el viernes 27 de noviembre. (NOTIMEX)

Quien necesite el dinero para compromisos de fin de mes debe revisar su cuenta desde esa fecha. Si el depósito no aparece en el plazo, lo recomendable es acudir a la delegación o módulo del ISSSTE para aclarar el pago.

¿Cuándo llega el aguinaldo del ISSSTE y quién lo cobra?

El comunicado oficial indica que la primera parte del aguinaldo ISSSTE se entregará en la primera quincena de noviembre de 2026. También conviene aclarar un punto frecuente: el 27 de noviembre es el depósito de la pensión de diciembre, no un pago extra de aguinaldo. Son dos movimientos distintos, aunque caigan con pocas semanas de diferencia. El comunicado consultado no detalla una segunda parte del aguinaldo ni su calendario.

La gratificación solo la reciben quienes están en el régimen del Décimo Transitorio, y no quienes tienen cuenta individual. Anota el 29 de octubre y el 27 de noviembre en tu calendario, y confirma tu régimen antes de contar con el aguinaldo.

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