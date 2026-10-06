Curso de Mecánica para Mujeres gratis en la CDMX: fecha, sede en la GAM y cómo inscribirte

Saber qué hacer ante una falla del auto en plena calle preocupa a muchas conductoras, sobre todo ahora que la obra de la México-Querétaro reduce carriles entre Tepotzotlán y Huehuetoca durante un año. Para ese tema, el ICAT CDMX invita a mujeres de 18 años y más al Curso de Mecánica para Mujeres del 9 de octubre, un taller gratuito en la GAM con cupo limitado y modalidad presencial.

De acuerdo con la cuenta oficial @icat_cdmx en X, el ICAT CDMX, organismo del Gobierno de la Ciudad de México dedicado a la capacitación para el trabajo, ubica la actividad dentro de su oferta formativa. El instituto invita a las mujeres a participar en el taller, “donde entenderán el funcionamiento de un automóvil y a reaccionar ante una emergencia con total autonomía”.

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¿Qué día y dónde es el Curso de Mecánica para Mujeres gratis del ICAT CDMX en la GAM?

La oferta de capacitación en la capital convive con otras opciones de estudio, como el convenio que permitirá a adultos mayores de Coyoacán estudiar con apoyo del INEA. En este caso, el ICAT CDMX fija el taller Mecánica para Mujeres para el viernes 9 de octubre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, es decir, de cuatro horas en una sola jornada.

El organismo publicó estos datos de la actividad:

Fecha: 9 de octubre de 2026.

Horario: de 10:00 a 14:00 horas.

Modalidad: curso presencial.

Sede: UC-GAM, Cuauhtémoc 30, La Pastora, Gustavo A. Madero, 07290, CDMX.

La sede está en la colonia La Pastora, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital.

El taller está dirigido a mujeres de 18 años y más y busca que las participantes desarrollen habilidades para una movilidad segura y preventiva.

Como parte de la oferta de capacitación impulsada por el #ICATCDMX, invitamos a mujeres de 18 años y más a participar en el taller “Mecánica para Mujeres”, donde entenderán el funcionamiento de un automóvil y a reaccionar ante una emergencia con total autonomía 🚗



Detalles del… pic.twitter.com/OWKNZOyZCt — ICATCDMX (@icat_cdmx) October 2, 2026

¿Cómo inscribirte al taller Mecánica para Mujeres del ICAT CDMX?

El organismo ofrece tres vías de registro para las interesadas:

Un formulario de Google, cuyo enlace aparece en el post oficial del ICAT CDMX en X.

Una llamada al 55 5740 0237, extensiones 1011 o 1012.

Un correo electrónico a desarrolloycompetencia@cdmx.gob.mx.

El cartel precisa que las inscripciones llegan hasta el 08 de octubre, un día antes de la actividad. Como el cupo es limitado, la recomendación práctica es registrarte cuanto antes por la vía que te resulte más cómoda, sin esperar al último día..

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