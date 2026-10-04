Estrena en octubre: Liverpool remata el Samsung Flip8 de 512 GB con descuento de $8,600

Se acaba el año y si necesitas estrenar un nuevo teléfono, quizá tu oportunidad esté en Liverpool, ya que tiene una de las mejores ofertas de la temporada en el Samsung Flip8 súper AMOLED plus de 6.9 pulgadas, además de que tiene un espacio de 512 GB.

El precio del teléfono es de 32 mil 999 pesos; sin embargo, la tienda departamental tiene un descuento de 20%, lo que equivale a ocho mil 600 pesos, es decir, tu nuevo celular estaría quedando en 24 mil 399 pesos.

Samsung Flip8 El celular tiene un descuento del 20% (Captura de pantalla | Liverpool)

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Meses sin intereses en el Samsung Flip8 en Liverpool

Si esa oferta no te convence, entonces puedes tener el teléfono hasta 24 meses sin intereses con las siguientes tarjetas:

Tarjetas Liverpool

Seis MSI con pagos de cinco mil 83.17 pesos

Nueve MSI con pagos de tres mil 388.78 pesos

13 MSI con pagos de dos mil 346.08 pesos

18 MSI con pagos de mil 694.39 pesos

24 MSI con pagos de mil 270.79 pesos

Tarjetas VISA y MasterCard

Tres MSI con pagos de 10 mil 166.33 pesos

Seis MSI con pagos de cinco mil 83.17 pesos

Nueve MSI con pagos de tres mil 388.78 pesos

13 MSI con pagos de dos mil 346.08 pesos

18 MSI con pagos de mil 694.39 pesos

20 MSI con pagos de mil 524.95 pesos

24 MSI con pagos de mil 270.79 pesos

Características del Samsung Flip8 en oferta en Liverpool

Se trata de una de las ofertas de Liverpool más importantes en el mercado al día de hoy, ya que tiene las siguientes características que lo hacen una teléfono imperdible:

SIM: NanoSIM y eSIM

Sistema operativo Android 17

6.9 pulgadas

Cámara frontal de 12 megapíxeles

Cámara trasera de 50+12 megapíxeles

Cargados USB Tipo C

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