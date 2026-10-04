Estrena en octubre: Liverpool remata el Samsung Flip8 de 512 GB con descuento de $8,600

Se acaba el año y si necesitas estrenar un nuevo teléfono, quizá tu oportunidad esté en Liverpool, ya que tiene una de las mejores ofertas de la temporada en el Samsung Flip8 súper AMOLED plus de 6.9 pulgadas, además de que tiene un espacio de 512 GB.
El precio del teléfono es de 32 mil 999 pesos; sin embargo, la tienda departamental tiene un descuento de 20%, lo que equivale a ocho mil 600 pesos, es decir, tu nuevo celular estaría quedando en 24 mil 399 pesos.
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Meses sin intereses en el Samsung Flip8 en Liverpool
Si esa oferta no te convence, entonces puedes tener el teléfono hasta 24 meses sin intereses con las siguientes tarjetas:
Tarjetas Liverpool
- Seis MSI con pagos de cinco mil 83.17 pesos
- Nueve MSI con pagos de tres mil 388.78 pesos
- 13 MSI con pagos de dos mil 346.08 pesos
- 18 MSI con pagos de mil 694.39 pesos
- 24 MSI con pagos de mil 270.79 pesos
Tarjetas VISA y MasterCard
- Tres MSI con pagos de 10 mil 166.33 pesos
- Seis MSI con pagos de cinco mil 83.17 pesos
- Nueve MSI con pagos de tres mil 388.78 pesos
- 13 MSI con pagos de dos mil 346.08 pesos
- 18 MSI con pagos de mil 694.39 pesos
- 20 MSI con pagos de mil 524.95 pesos
- 24 MSI con pagos de mil 270.79 pesos
Características del Samsung Flip8 en oferta en Liverpool
Se trata de una de las ofertas de Liverpool más importantes en el mercado al día de hoy, ya que tiene las siguientes características que lo hacen una teléfono imperdible:
- SIM: NanoSIM y eSIM
- Sistema operativo Android 17
- 6.9 pulgadas
- Cámara frontal de 12 megapíxeles
- Cámara trasera de 50+12 megapíxeles
- Cargados USB Tipo C
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