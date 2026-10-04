Bodega Aurrera remata pantalla Hisense 21 pulgadas Full HD Smart TV con descuento de casi mil pesos

Estrena antes de que acabe el 2006 y qué mejor que una pantalla Hisense de 21 pulgadas, full HD y con Smart TV que tiene una oferta imperdible en Bodega Aurrera.

En la página de la tienda de servicio, la pantalla aparece con un descuento de 794.70 pesos, es decir, casi mil pesos, quedando en dos mil 649 pesos cuando su precio original era de tres mil 334.70 pesos.

Pantalla Hisense Hisense tiene la pantalla a dos mil 649 pesos (Captura de pantalla | Bodega Aurrera)

Además, tiene posibilidad de pagarse a meses, ya que ofrece hasta 18 con mensualidades fijas de 257.54 pesos con tarjetas participantes.

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Características de la pantalla Hisense de 21′'

La televisión Hisense es una de las mejores en el mercado, ya que cuenta con las siguientes características:

Resolución Full HD (1080p) , es decir, te ofrece imágenes nítidas, brillantes y con un gran nivel de detalle

, es decir, te ofrece imágenes nítidas, brillantes y con un gran nivel de detalle Google TV integrado para organizar de manera inteligente todas tus aplicaciones de streaming

para organizar de manera inteligente todas tus aplicaciones de streaming Audio Inmersivo DTS Virtual:X para disfruta de un sonido envolvente de alta calidad espacial, con diálogos más claros y graves más profundos.

para disfruta de un sonido envolvente de alta calidad espacial, con diálogos más claros y graves más profundos. Modo Juego Avanzado que reduce considerablemente el retraso de entrada de tus consolas

Eso no es todo, aparte tiene tecnología LED en la pantalla y solo pesa 3.4 kilógramos, esto te permite que la puedas mover con facilidad.

Así que no lo pienses más, aprovecha la pantalla y llega a los eventos de 2027 con la mejor imagen, el mejor sonido y la televisión que tú y tu familia necesitan.

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