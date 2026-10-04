Adiós al tope de edad en Nuevo León: mujeres mayores de 60 años ya pueden registrarse para recibir 2,000 pesos al mes

Las mujeres de 60 años y más que viven en Nuevo León ya pueden incorporarse al programa estatal Ayudamos a las Mujeres, que entrega un apoyo de 2 mil pesos mensuales. La ampliación fue anunciada el 3 de septiembre de 2026, con la intención de incluir también a mujeres adultas mayores que ya reciben algún apoyo del Gobierno federal.

Sin embargo, y solo unos días después, hubo una nueva modificación en el alcance del programa. El 9 de septiembre, el Gobierno de Nuevo León informó que Ayudamos a las Mujeres ya no tiene un tope de edad y que pueden registrarse mujeres de 17 años en adelante.

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¿Cuánto reciben las mujeres beneficiarias?

El apoyo económico es de 2 mil pesos mensuales, que se entregan mediante una tarjeta del programa. De acuerdo con el Gobierno estatal, el objetivo es que las mujeres puedan contar con un ingreso que contribuya a cubrir algunas de sus necesidades.

Además del recurso económico, la tarjeta permite acceder a transporte público gratuito en camiones, Transmetro y Metro, bajo las condiciones establecidas por el programa. En la información difundida por el gobierno se señala que este beneficio aplica después de las 10:00 horas. Posteriormente también se informó que las nuevas tarjetas permiten realizar viajes sin costo dentro del horario de 10:00 a 13:00 horas.

El programa también contempla otros servicios, entre ellos atención psicológica y cobertura universal de salud, de acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de Nuevo León.

¿Cómo pueden registrarse las mujeres mayores de 60 años?

El proceso señalado por el Gobierno de Nuevo León consiste en acudir a alguno de los puntos habilitados para el registro. Entre ellos se encuentran:

Centros Comunitarios

Instalaciones del DIF

Instalaciones del Gobierno de Nuevo León

El gobierno estatal indicó que las interesadas deben acudir con su credencial para realizar el registro. Posteriormente, la tarjeta puede llegar en las semanas siguientes junto con el apoyo correspondiente.

En septiembre, el Gobierno de Nuevo León informó que 106 mil mujeres ya se habían registrado, mientras que la meta anunciada era llegar a 200 mil beneficiarias.

Otros apoyos que contempla el programa

Además del apoyo económico para las beneficiarias, Ayudamos a las Mujeres contempla distintas modalidades dirigidas a mujeres que enfrentan condiciones específicas. Entre ellas se encuentran Jefas de Familia e Impulso a Cuidadoras, dos esquemas que forman parte de la estrategia estatal de apoyo a mujeres.

La modalidad de Jefas de Familia está dirigida a mujeres que tienen a su cargo el sostenimiento de su hogar, mientras que Impulso a Cuidadoras contempla a quienes realizan labores de cuidado de familiares. Cada modalidad puede establecer condiciones y requisitos particulares para acceder al apoyo.

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