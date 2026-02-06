Últimos días: estas placas en Jalisco deben verificar antes del 28 de febrero o habrá multas

El tiempo se acaba para miles de conductores en Jalisco. Quienes aún no han cumplido con la verificación vehicular dentro del plazo establecido por el calendario oficial enfrentan ya la posibilidad de ser sancionados, pues desde febrero aumentaron las multas.

Sigue leyendo para conocer, a continuación, todos los detalles establecidos por el Gobierno de Jalisco con respecto a la verificación vehicular en febrero, plazos y posibles multas.

¿Qué placas serán sancionadas si no verifican en febrero?

Según el calendario estatal, los primeros en quedar expuestos a sanciones este mes son los automóviles con placas terminadas en número 1 . Su ventana de verificación corresponde al bimestre enero-febrero, de modo que quienes dejen pasar ese periodo pueden recibir multas e incluso restricciones para circular.

El mismo esquema se irá aplicando de manera escalonada al resto de los vehículos. Para las placas terminadas en número 2, por ejemplo, el turno llega en el bimestre marzo-abril, conforme al programa vigente en la entidad.

Operativos y posibles sanciones durante la verificación

La Policía Vial reforzó sus operativos en distintos puntos del estado para identificar automóviles sin verificación actualizada. En estas revisiones, además de la sanción económica, los conductores corren el riesgo de que su vehículo sea retenido de forma temporal.

Atención porque el número de terminación de tu placa es muy importante. |X/@GobiernoJalisco

El programa "Verificación Responsable" sigue siendo una de las apuestas centrales del gobierno estatal para abatir las emisiones contaminantes y cuidar la salud pública en Jalisco, de acuerdo con lo que han comunicado las propias autoridades.

Otro detalle a tener en cuenta para los conductores es que desde febrero aumetó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y ahora el valor es de $117.31 pesos diarios, por lo que esto eleva el valor de las multas de tránsito.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular y cuáles son las multas en Jalisco?

El Gobierno de Jalisco indica en su portal oficial que el costo del trámite es de 500 pesos. No obstante, si se realiza fuera del bimestre que le corresponde al vehículo, el monto sube a 550 pesos.

Las autoridades aclaran que la verificación se mantiene gratuita para quienes cumplieron en tiempo y forma con el refrendo correspondiente, aunque no respetar el calendario anual abre la puerta a sanciones administrativas y limitaciones a la circulación.

Conforme a la Ley de Movilidad vigente en el estado, las multas por omitir la verificación vehicular en 2026 van de 20 a 25 UMAS. Con el valor actual de la UMA fijado en 117.31 pesos diarios para febrero, eso representa un rango de entre 2,346.20 y 2,932.75 pesos.

Se trata de una sanción de carácter administrativo cuyo monto final puede variar según las circunstancias de cada caso detectado durante los operativos.