Vacaciones, puentes y descansos que habrá en 2026 según LFT y calendario de la SEP

México se prepara para un 2026 con varios días de descanso oficial según la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ideales para planear vacaciones y puentes. Los trabajadores disfrutarán de 7 días obligatorios de asueto, mientras que los estudiantes tendrán suspensiones de clases que generan fines de semana largos o megapuentes.

¿Cuántos puentes tiene el 2026?

La LFT establece 7 días de descanso obligatorio en 2026, con pago triple si se labora: 1 de enero (Año Nuevo), 5 de febrero (Constitución), 21 de marzo (natalicio de Benito Juárez), 1 de mayo ( Día del Trabajo), 16 de septiembre (Independencia de México), 20 de noviembre (Revolución Mexicana) y 25 de diciembre (Navidad).

¿Cuántas vacaciones por antigüedad me corresponden?

Tras la reforma a la LFT, el mínimo es de 12 días al primer año, aumentando progresivamente: 14 días (2 años), 16 (3 años), 18 (4 años) y 20 (5 años), luego 2 días extra por cada 5 años. Las vacaciones deben tomarse dentro de los 6 meses siguientes al aniversario laboral.

Calendario SEP 2026

Para estudiantes de educación básica, destacan consejos técnicos (CTE) los últimos viernes: 30 enero, 27 febrero, 27 marzo, 29 mayo y 26 junio, más vacaciones de Semana Santa (30 marzo-10 abril) y verano desde 15 julio. Puentes incluyen 2 febrero, 16 marzo y otros. En este enlace puedes consultar el calendario de la SEP.

