Denuncian envenenamiento masivo de gatos en Coatzacoalcos, Veracruz

El hallazgo de al menos 10 gatos sin vida entre los pasillos del Mercado Popular Morelos en Coatzacoalcos, Veracruz alertó a locatarios y vecinos de la zona por un posible envenenamiento masivo que pudiera afectar a demás mascotas y personas en el municipio ya mencionado.

Fue el pasado martes 16 de diciembre de este 2025 que se emitió la alerta y denuncia por el hallazgo de estos ejemplares sin vida en el mercado, por lo cual autoridades y activistas acudieron a la zona para comenzar con las investigaciones correspondientes del caso.

¿Qué se sabe del envenenamiento de gatos en Coatzacoalcos, Veracruz?

De acuerdo con la información que ha ido surgiendo a través de medios locales y vecinos de la zona, el envenenamiento masivo de gatos en este mercado de Coatzacoalcos, Veracruz habría sido obra de uno de los mismos locatarios de la zona.

Una de las comerciantes quien dio sus declaraciones bajo anonimato a medios locales, mencionó que fue ella quien encontró a varios gatos sin vida y con espuma en la boca al momento de llegar a abrir su negocio.

Por su parte, se mencionó que entre locatarios se comenzó a generar una polémica sobre la presencia de gatos en el mercado, pues mientras algunos aseguraban que la cantidad de ejemplares callejeros que se encuentran en las inmediaciones de la zona puede ser visto como una plaga, otros señalaron que no es argumento válido para el envenenamiento.

Exigen intervención de autoridades tras envenenamiento masivo de gatos

Luego de que se diera a conocer este caso sobre el envenenamiento masivo de gatos en el mercado de Coatzacoalcos, autoridades y activistas de Veracruz iniciaron con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este caso de maltrato animal.

Y es que es importante mencionar que en el estado de Veracruz las penas y sanciones por maltrato animal incluyen hasta dos años de cárcel así como multas económicas de miles de pesos.

