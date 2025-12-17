Acaba culto al Diego con cierre de Iglesia Maradoniana de Cholula

La ciudad de Puebla y diversos municipios poblanos se caracterizan por su tradición católica; hay decenas de iglesias y constantes fiestas para conmemorar la festividad de algunos santos; en este contexto se abrió paso la Iglesia Maradoniana cuyo culto se ofrece al argentino Diego Armando Maradona y que ahora anunció que cerrará su sede en la entidad.

El recinto abrió sus puertas en 2020 en San Andrés Cholula y aunque siempre se anunció como una iglesia, su creador explicó que el espacio nunca fue templo religioso, sino un lugar para que los fanáticos al futbol pudieran platicar y compartir su pasión.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la razón por la que cierra la Iglesia Maradoniana?

Marcelo Buchet, creador del templo dijo que era momento de cerrar definitivamente después de varios actos de hostigamiento, además de las crecientes amenazas contra el inmueble. Toda esta tensión llevó a tomar la decisión debido a pesar de que en México cada persona tiene libertad de credo, es decir, de practicar su religión de forma libre.

Pero la Iglesia Maradoniana ya la ha pasado mal antes, en 2023, también cerraron por las protestas y enojos de los vecinos, sin embargo, esta vez la intolerancia fue más, lo que llevó a no reunirse más en ese sitio.

Culto a Maradona

El culto a Maradona es especial en Argentina y en México, el 10 representa una gran admiración, ya que fue en México donde se consagró el futbolista. El cierre de su iglesia se da en un contexto internacional complejo sobre ese caso, ya que el juicio sobre la muerte de Maradona ha estado marcado por grandes escándalos.

El primer juicio terminó anulado y con una de las juezas, destituida; mientras que el segundo intento para conocer si el equipo de profesionales médicos que atendía a Diego fue responsable de su fallecimiento iniciará el próximo 17 de marzo de 2026.

Maradona considerado uno de los más grandes de la historia, reconocido por su habilidad incomparable, su liderazgo en la victoria de Argentina en el Mundial de 1986, además fue considerado un genio con la zurda.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.