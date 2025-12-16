Fenómeno de la Niña traerá sequía en 2026; autoridades llaman a cuidar el agua

A pesar de que el año 2025 estuvo marcado por las fuertes lluvias e incluso las inundaciones provocaron tragedias en México, autoridades prevén que el 2026 sea un año completamente distinto, ya que algunas zonas vivirán sequías importantes debido a las consecuencias del fenómeno de La Niña.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer en su informe que el fenómeno de La Niña, en el Océano Pacífico, podría intensificar no solo la sequía el año entrante, sino posteriores, por lo que llamaron a los mexicanos a no desperdiciar el agua.

Humberto Marengo Mogollón, subdirector general técnico de Conagua indicó que esta advertencia no es para menos y que tocará a todos llevar a cabo un esfuerzo decidido de no malgastar el agua y poder conservarla, en caso de que vengan algunos años secos como 2026 o 2027.

Las presas que tienen menos agua por fenómeno de La Niña en 2026

Las presas internacionales La Amistad y Falcón, de Coahuila y Tamaulipas, además de la de Luis L. León (Chihuahua), Cuauhtémoc (Sonora, Laguna de Pátzcuaro (Michoacán), Huapango (Estado de México), El Batán (Querétaro) y Mariano Abasolo (Guanajuato) son algunas de las que se encuentran con niveles menores al 50% de su capacidad.

La sequía afecta al 10.6% del territorio nacional, esto a pesar de que presas como la del Sistema Cutzamala vivieron tiempos de bonanza durante los últimos meses en la zona del Valle de México. Mantiene su mejor nivel de almacenamiento en los últimos siete años.

Otras presas que están en mejores situaciones son Villa Victoria, con 88.6%; El Bosque, con 92.1%, y Valle de Bravo, con 95.8%.

¿Qué es el fenómeno de La Niña?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el fenómeno de la Niña además de bajas temperaturas, provoca fuertes sequías en las zonas costeras del Pacífico. Así se le define al enfriamiento anormal de las aguas ecuatoriales de dicho océano

La duración y frecuencia del fenómeno La Niña puede durar de 9 meses a 3 años, y según su intensidad se clasifica en débil, moderado y fuerte.

