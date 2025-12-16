El Frente Frío 21 y la masa de aire polar afectarán al centro del país con lluvias y temperaturas de 0 grados

El clima en México se verá afectado por el Frente Frío 21 y la masa de aire polar que provocará heladas en algunas zonas altas del norte, noreste y centro del país. Asimismo, se registrarán chubascos y lluvias fuertes, provocados por el frente frío que se extenderá en el noreste, centro y oriente del Golfo de México en calidad de estacionario. Te contamos los detalles del clima en México este martes 16 de diciembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde lloverá en México este martes 16 de diciembre?

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los sistemas meteorológicos antes mencionados provocarán lluvia fuerte , principalmente en estados como Tamaulipas y la península de Yucatán. Pero, también se esperan chubascos y lluvias aisladas en entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se reporta probabilidad de lluvias leves en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Campeche.

El frente número 21 y su masa de aire polar ocasionarán #Lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del #México, incluida la #PenínsulaDeYucatán, con lluvias intensas en #Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca).



Más información en:… pic.twitter.com/pXWu8evX1D — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 16, 2025

Estados con temperaturas bajo cero este martes 16 de diciembre

Las condiciones climáticas provocadas por el Frente Frío 21 y la masa de aire polar podrían ocasionar que los termómetros desciendan hasta -10 grados, durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre, en zonas serranas de entidades como Chihuahua y Durango.

En el norte y centro del país también se registrarán temperaturas de hasta -5 grados en entidades como Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Mientras que las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca alcanzarán temperaturas de hasta a 0 grados.

Recuerda que en la temporada invernal es conveniente seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil para cuidar de tu salud y la de tu familia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.